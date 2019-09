VIDEO: Takto vyzerá nelegálna rómska osada pri Košiciach. Riešenia sa hľadajú

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá nelegálna osada v záhradkárskej lokalite Jarmočná Pri bitúnku v Košiciach a aké riešenia pre ňu hľadajú. ZDROJ: TASR.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Á. Ravasz si prezrel nelegálnu rómsku osadu Pri Bitúnku. Pracovné stretnutie vyplynulo z uznesenia mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci neschválili prenájom pozemkov pre výstavbu charitného domu v mestskej časti (MČ) Juh neďaleko uvedeného osídlenia.

„Na Luníku IX je rozrobených niekoľko projektov, aj na Demetri – či už je to prestupné bývanie alebo ďalšie aktivity. Je už na čase, aby sme sa venovali aj ďalším osadám,“ povedal po spoločnom stretnutí na magistráte Polaček s tým, že v uvedenej osade žije asi 30 rodín, čo je okolo 150 ľudí.

Ravasz dodal, že hovorili aj o Atlase rómskych komunít. „Chceli sme preveriť, či sme naozaj zachytili všetky osídlenia v rámci mesta, ktoré má veľké katastrálne územie, a sú tu rôzne mestské časti. Tie rómske komunity sú do istej miery aj mobilné, to znamená migráciu medzi MČ. Toto všetko sme chceli zachytiť a myslím si, že spoluprácu v tejto oblasti ešte nadviažeme,“ povedal. Zároveň vyzdvihol vedenie MČ Luník IX. „Premena je absolútne jednoznačná – aj pre Košičanov, aj pre ľudí, ktorí si myslia, že Luník je ešte stále tá najťažšia lokalita na Slovensku. Vôbec to nie je pravda. Je tam toho ešte dosť, čo musíme riešiť, ale naozaj sa to hýbe dobrým smerom,“ spresnil.

Čo sa týka možností, ktoré prichádzajú do úvahy v lokalite Jarmočná Pri bitúnku, povedal, že ich zváži. „Hľadáme také riešenia, ktoré sú vhodné pre celú komunitu,“ uzavrel Ravasz.

MČ Luník IX chce byť pri riešení situácie v uvedenej osade súčinná. Starosta Marcel Šaňa hovorí, že v nej žijú aj rodiny s trvalým pobytom na Luníku IX, ktoré by sa mohli vrátiť naspäť a zapojiť sa do systému prestupného bývania.

Mestskí poslanci budú 19. septembra opäť rokovať o prenájme pozemku pre Arcidiecéznu charitu Košice (ACHK), ktorá chce na Jarmočnej ulici postaviť charitný dom. V júli poslanci zámer tesne neschválili, no odsúhlasili doplňujúci návrh. V ňom primátora požiadali, aby inicioval spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom tvorby komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta a inicioval rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov v uvedenej záhradkárskej lokalite v MČ Juh za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného poriadku.

Polaček v utorok uviedol, že splnením uznesenia sa odstránia prekážky, ktoré výstavbe bránia. Proti nej obyvatelia MČ Juh spisovali aj petíciu, zároveň pripomenuli, že v súčasnosti sú obťažovaní správaním neprispôsobivých občanov, ktorí sa zdržiavajú v uvedenej záhradkárskej lokalite.