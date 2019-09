Vodiči v Bratislave hlásia na viacerých úsekoch kolóny aj s hodinovým zdržaním

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu na vjazde do Dunajskej Lužnej smerom zo Šamorína, kde sa zrazila dodávka s motorkár. Nehoda je aj v Devínskej Novej Vsi, na ceste II/505 na kruhovom objazde smerom do Lamača.

Kolóny hlásia na starej Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji so zdržaním zhruba hodinu. Na výjazde z Ivanky pri Dunaji na starú Seneckú cestu sa šoféri zdržia zhruba 30 minút, na Hradskej, Dvojkrížnej a Ráztočnej si vodiči postoja okolo 15 minút. Zhustená premávka je na diaľnici D1 od Zlatých pieskov smerom na Prístavný most so zdržaním zhruba pol hodinu. Kolóna, kde sa vodiči zdržia okolo 30 – 45 minút, je aj na Slovnaftskej, Račianskej a okolo 15 minút na Rožňavskej i Gagarinovej.

Stella Centrum upozorňuje na kolóny so zdržaním 10 až 15 minút aj na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, na ulici Svornosti a na Popradskej, z Čiernej Vody a Vajnôr v smere do centra hlavného mesta. Taktiež v Moste pri Bratislave, za Studeným a Miloslavovom smerom do Bratislavy.