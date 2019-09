V košickej časti Juh sa boja útulku pre bezdomovcov

Pozemok na Jarmočnej ulici v časti Juh si chce na 40 rokov prenajať Arcidiecézna charita. Mestskí poslanci o prenájme rokovali začiatkom júla, vtedy však chýbal len jediný hlas, aby ho schválili. Na budúci týždeň sa však bude o návrhu opäť rokovať.

Obyvatelia napísali otvorený list primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi. „Máme strach o svoj majetok, kvalitu života a bezpečnosť. Nechceme už počúvať neustály krik a hádky okolo svojich bytov a rodinných domov, vyberanie kontajnerov a znečisťovanie verejných priestranstiev. Tieto vplyvy sa negatívne podpíšu na celkovom znečisťovaní a znehodnocovaní okolitého prostredia, čím sa zníži kvalita nášho životného prostredia,“ apelujú ľudia na primátora.

„List, ktorý podpísalo dvetisíc ľudí, sme odovzdali na magistráte. Podpisy však zbierame ďalej, odovzdať ich chceme v utorok 17. septembra,“ vysvetľuje Stanislav Tkáč, poslanec v mestskej časti Juh. Zdôrazňuje, že nehovorí nie útulku, postaviť by ho však mali v inej lokalite. V tejto mestskej časti je totiž aj osada, ktorej miestni hovoria záhradkárska. V nej žije približne 200 ľudí, po známom Mašličkove pri Luníku IX je druhou najväčšou v Košiciach.

Tkáč si myslí, že ak by nešlo o susedstvo osady a útulku pre bezdomovcov, miestni by tak nebojovali proti výstavbe.

Arcidiecézna charita už 15 rokov prevádzkuje útulok na Bosákovej ulici. Pozemky síce patria mestu, no budova, ktorú tvoria staré unimobunky, je už v zlom stave a hrozí jej uzatvorenie.

„Keď legislatíva predpísala nové normy pre takéto útulky, dostali sme sa do situácie, že ten náš na Bosákovej ulici ich nespĺňa," hovorí o nutnosti sťahovania Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Pred mestskými poslancami v júli uviedol, že výstavba útulku v mestskej časti Juh nebude posledná a mesto musí do budúcnosti uvažovať aj nad ďalšími lokalitami v iných mestských častiach.

Protestujúci obyvatelia časti Juh poukazujú, že útulok má byť v tesnom susedstve rýchlostnej komunikácie, v bezprostrednej blízkosti sídliska so 4-tisíc obyvateľmi aj dvoch základných škôl. Hovoria, že už teraz chodia ku kontajnerom na sídlisku obyvatelia z osady a boja sa, že sa v ich okolí budú túlať aj obyvatelia útulku.

„Týchto ľudí stiahneme do charitného domu a nebudú po lavičkách v mestskej časti,“ dôvodil mestským poslancom Korpesio. Tkáč mu však oponuje: „V útulku sa nevytvorí viac miest ako na Bosákovej, len sa jedno zariadenie presťahuje na iné miesto." Dodáva, že dosiaľ nedostal odpoveď, prečo nevyhovuje pozemok na Bosákovej a prečo chce charita ďalší priestor.

Arcidiecézna charita chce za prenájom pozemkov zaplatiť symbolické euro, aby sa mohla uchádzať o financie z európskej únie. Ak sa totiž podarí preukázať vzťah k pozemku, vysvetlil Korpesio, môže sa uchádzať o podporu z európskych fondov. Podľa primátora Polačeka v opačnom prípade sa možnosť získania prostriedkov z eurofondov na výstavbu charitného domu navždy pominie, keďže je o ne potrebné požiadať v najbližších dvoch mesiacoch. Ak sa poslanci rozhodnú, že nepodporia charitný dom, tieto možnosti budú zastavené a zablokované, a v rámci tejto lokality v budúcnosti nie je o čom diskutovať, dodal primátor s tým, že príprava potrebných dokumentov a povolení by na inom pozemku trvala minimálne rok, no o daný typ dotácie už nebude možné požiadať.

Projekt budúceho útulku, ktorý dala pripraviť Arcidiecézna charita, ráta s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva, s duchovnými a so psychologickými službami či s vývarovňou. Charitný dom by mal byť murovaný, trojpodlažný a plne vyhovujúci všetkým hygienickým požiadavkám. Na prízemí je naplánovaná jedáleň a vývarovňa s kapacitou 70 miest na sedenie a 200 dávok polievky, 40 miest pre nocľaháreň, izolačka, kotolňa, práčovňa so sušiarňou, sklad čistej bielizne, príručný a humanitárny sklad, šatňa pre personál – mužov. Na prvom poschodí bude veľká spoločenská miestnosť, izby s kapacitou 40 klientov, spoločná kuchyňa a oddelené hygienické zariadenia, psychologická poradňa, šatne pre personál – ženy, kancelárie pre sociálnych pracovníkov. Na treťom podlaží má byť 10 dvojposteľových izieb vyššieho štandardu s kuchynkami a hygienickými zariadeniami pre klientov, ktorí si už našli prácu a potrebujú vyšší komfort ubytovania a poskytovania služieb.