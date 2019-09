Cestujúci vyskakovali z autobusu, ktorý sa rútil dolu kopcom

VIDEO: Vážna nehoda autobusu v Košiciach, jedna cestujúca je ťažko zranená.

Dole kopcom sa spustil v piatok podvečer autobus v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov.

Podľa doteraz dostupných informácií mal pre poruchu vodič vystúpiť na zastávke, ktorá je v kopci, z vozidla, a to sa dalo do pohybu.

Vozidlo zastavilo až zábradlie, no autobus pritlačil aj ženu a vyslobodiť ju museli až hasiči.

Nehoda sa stala približne o 18. hodine na Adlerovej ulici. Podľa predbežných informácií mali prestať fungovať označovače cestovných lístkov, a tak chcel vodič reštartovať batériu. Po vystúpení sa autobus pohol, pričom z neho začali vyskakovať cestujúci.

Ak by ho nezastavilo zábradlie, následky by mohli byť oveľa hrozivejšie, pretože cesta ide dole kopcom a vozidlo by tak mohlo nabrať nekontrolovateľnú rýchlosť.

Nehoda autobusu v Košiciach Autor: Robo Hakl, Pravda

„Okolnosti udalosti momentálne preverujeme. Ťažko zranená bola jedna cestujúca. Nie je možné povedať, čo presne sa stalo, prípad vyšetrujeme a polícii poskytujeme súčinnosť,“ zhrnula základné informácie pre Pravdu Vladimíra Petrušová, hovorkyňa košického dopravného podniku.

Polícia nehodu dokumentovala ešte niekoľko hodín po udalosti.

„Môžem potvrdiť, že z doposiaľ nezistených príčin došlo k pohybu autobusu mestskej hromadnej dopravy, ktorý vodič zastavil na zastávke. Autobus zachytil ženu, ktorá podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ťažké zranenia. Policajti na mieste udalosť dokumentujú a zisťujú presnú príčinu, ako a prečo k udalosti došlo,“ uviedla Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa.

„Po nehode k nám priviezli pacientku s poraneniami dolných končatín. Je pri vedomí, komunikuje a podstupuje rôzne vyšetrenia,“ spresnila Ivana Vaněková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.