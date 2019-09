Ondavka zanikne až po voľbách

V Ondavke žije 14 ľudí, pričom už dvaja majú zmenené trvalé bydlisko. Je tu zhruba 20 domov. Dlh predstavuje zatiaľ 25-tisíc eur, no nie je to konečná suma. Na výber sú dve možnosti, ku komu by sa mohla obec pričleniť. Buď k najbližšej dedine Vyšná Polianka, ktorá je asi o 400 metrov ďalej, alebo k silnej samospráve Becherov.

Žiadne dane

Ondavčania momentálne neplatia žiadne dane, no nemajú v obci ani verejné osvetlenie a nik im neodváža odpad. Dedina prišla v minulosti o budovu obecného úradu, kde boli aj potraviny. Všetky doterajšie voľby sa preto konali v rodinnom dome posledného starostu. Založený je aj pozemok pod cintorínom.

Okresný úrad v Prešove zabezpečuje dokumentáciu dediny vrátane jej majetkových práv a záväzkov. „Vzhľadom na to, že ide o úplne nový inštitút, ktorý ešte nebol v praxi aplikovaný, je jeho priebeh ťažko predpokladateľný. Vykonaných bolo už niekoľko krokov na pričlenenie, pričom prvým, a v podstate, ktorý jediný zaujíma okolité obce, je zistenie majetku a záväzkov obce Ondavka. V spolupráci so Slovenskou komorou exekútorov, samotnými exekútormi, ako aj Okresným úradom v Bardejove a inými relevantnými subjektmi, ako sú napríklad bankové inštitúcie, okresný úrad zisťuje počet vykonávaných exekúcií, čo doteraz predstavuje 27 exekúcií,“ informovala Lucia Kirinovičová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Výška záväzkov sa však postupne mení, pretože niektoré exekúcie sú zatiaľ neprávoplatne zastavené a u iných sa zastavenie výkonu rozhodnutia v najbližšej dobe predpokladá. "Samotné záväzky sú väčšinou tvorené nie istinou, ktorá je zanedbateľná, ale pokutami a penále za nesplnené povinnosti. V absolútnej drvivej väčšine ide o pohľadávky štátu, a to Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a daňového úradu,“ doplnila Kirinovičová. Podľa nej chce okresný úrad s ministerstvom vnútra rokovať s dotknutými organizáciami o možnom odpustení pokút a penále. Ak by sa tak stalo, mohol by dlh klesnúť o niekoľko tisíc eur.

Začiatkom prázdnin zvolali bardejovský a prešovský okresný úrad spolu s rezortom vnútra stretnutie obyvateľov Ondavky, prišli aj starostovia obcí Becherov, Vyšná aj Nižná Polianka. Obyvateľov informovali o aktuálnom stave, čo sa týka dlhov a možnosti pričlenenia k inej obci. Keď sa mali domáci ozvať a vyjadriť svoj názor, tak sa od nich kompetentní nič nedozvedeli.

Najstaršia obyvateľka Ondavky Mária Lacková má 86 rokov a v obci žije od narodenia. „Najlepšie, aby to zostalo tak, ako to bolo doteraz. Do Becherova je ďaleko, som stará, ako tam budem chodiť. Ja som nehlasovala ani za jednu, ani druhú možnosť. Ak by to však muselo byť, tak radšej nech patríme pod Vyšnú Polianku,“ povedala pre Pravdu pani Lacková a podobný názor má aj jej sused, ktorý nechcel prezradiť svoje meno: „Vyšná Polianka je bližšie, tak asi tam.“

Vo Vyšnej Polianke žije 100 ľudí

V tejto susednej obci žije zhruba 100 ľudí a jej ročný rozpočet predstavuje okolo 27-tisíc eur. „Mali sme k tejto téme obecné zastupiteľstvo. Výsledkom je, že naša obec je stotožnená s pričlenením, ale s podmienkou, aby tam nebol ten dlh,“ reagoval Ľuboš Špik, starosta Vyšnej Polianky.

Becherov má okolo 300 obyvateľov a ročný rozpočet je niekoľkonásobne vyšší ako vo Vyšnej Polianke. Tamojší poslanci tiež súhlasili predbežne so spojením, nestanovili si žiadnu podmienku. „Nerád by som sa k tomu vyjadroval, pretože ešte nič nie je rozhodnuté. Nechám na štát, ako napokon rozhodne,“ konštatoval Jozef Gmiterko, starosta Becherova.

Ministerstvo vnútra až po zistení majetku a záväzkov Ondavky osloví susediacu obec, ktorá má najväčší potenciál rozvoja seba samej, ale aj samotnej Ondavky.„Rezort môže poskytnúť jednorazový finančný príspevok na podporu plynulého výkonu samosprávy obce, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná. Výška nie je určená pevnou sumou,“ poznamenala Kirinovičová.

Zároveň bol podľa zistení denníka Pravda v minulosti vytvorený zvláštny účet, kam štát zasiela podielové dane za obyvateľov Ondavky. Keďže ich nebolo komu odovzdať, spravuje ich okresný úrad. Tieto peniaze by ale nástupná obec získala až po skončení procesu pričlenenia. V minulosti bol ročný rozpočet Ondavky približne 4-tisíc eur.

Ondavka zostane samostatnou, no nefunkčnou obcou až do budúceho roka, kým neprebehnú parlamentné voľby. Tie by mali byť 29. februára. „Podľa zákona o obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia referenda, všetkých typov volieb alebo sčítania obyvateľov nemožno do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti,“ upozornila Kirinovičová.

Názov obce môže zostať ako časť novej obce

Ondavka síce zanikne, no jej meno môže zostať ako časť novej obce. Obyvatelia si po zlúčení budú musieť zmeniť doklady, pretože sa im zmení trvalý pobyt.