Podzemie v Čachticiach zatvorili. Kto urobil chybu?

Domácim, ktorí v okolí vstupu do podzemia žijú, sa davy zvedavých turistov nepáčili. Spísali petíciu za zrušenie prevádzky, poukazovali na hluk, množstvo ľudí a autá, ktoré blokovali okolité ulice.

Do podzemia sa totiž možno dostať iba jednou úzkou uličkou, po oboch stranách stoja rodinné domy. „Bol tu stále hluk. Nazerali nám do dvorov, nedalo sa to vydržať. Že prídeme o turistický ruch? To ma vôbec netrápi,“ povedal obyvateľ jedného z rodinných domov, no aj ďalší sa vyjadrili, že sa tešia zo zatvorenia podzemných chodieb.

VIDEO: TV Pravda v čachtickom podzemí bola. Pozrite si video.

Petíciu obec postúpila stavebnému úradu. Pri kontrole sa ukázalo, že s prevádzkou podzemia nie je všetko v poriadku a nedostatkov je hneď niekoľko. Starostka obce Erika Ondrejková vysvetľuje, že pozemok, na ktorom je vstup do chodieb, patrí čachtickému poľnohospodárskemu družstvu. Samotné chodby niekoľko rokov čistilo a verejnosti sprístupňovalo občianske združenie Čachtické podzemie. Tie majú iných majiteľov. „Zistilo sa, že vlastník podzemnej stavby je iný, ako vlastník pozemku. Pivnice vlastnia dve fyzické osoby,“ dodala starostka.

Hovorí, že niekoľkoročné čistenie chodieb sa považuje za stavebné úpravy, ktoré sa robili bez stavebného povolenia. Ondrejková upozorňuje, že aktivisti nemali vypracovaný napríklad havarijný plán, ak by v prípade nehody v podzemí museli zasahovať banskí záchranári. „Neprizvali banský úrad, nemali plán evakuácie. Nemali povolenie z úradu regionálneho zdravotníctva, nemali doklad na povolenie prevádzky,“ vymenúva Ondrejková.

Obecní poslanci sa nakoniec rozhodli podzemie uzavrieť. „Je to atrakcia, nás ako obec to trápi, pretože turisti k nám chodili aj kvôli podzemiu. Ale nemali sme inú možnosť,“ krčí ramenami starostka.

Pozemok so vstupom do podzemia kúpilo pred vyše desiatimi rokmi družstvo a dovolilo nadšencom zo združenia, aby chodby vyčistili. „Mysleli si, že im patrí aj to, čo je pod zemou. Majiteľmi podľa dokumentov zo štátneho archívu v Trenčíne sú iní ľudia, a preto sa to nedá prevádzkovať tak, ako doteraz. Preto sme museli odísť,“ uviedol Miroslav Bitarovský z občianskeho združenia Čachtické podzemie.

Spomína, že tunely boli zahádzané odpadkami. „Vyviezli sme odtiaľ tony odpadu, ktoré tam na posledných štyridsať rokov navláčili miestni obyvatelia,“ vzdychol si. Pod druhým podlažím by sa vraj malo nachádzať ešte jedno, labyrint chodieb by mal merať šesť kilometrov. Bitarovský tvrdí, že ním kráčala aj neslávne známa čachtická grófka Alžbeta Bátoriová, našli tu aj erb Nádašdyovcov. V minulosti v chodbách objavili ľudské kostry. V starých dokumentoch sú vraj zmienky, že práve tam mala Bátorička vraždiť mladé dievčatá, aby sa mohla kúpať v ich krvi. Bitarovský sa bráni, že nikomu z návštevníkov sa v podzemí nikdy nič nestalo. „Je pravda, že my sme boli zanietení do jednej časti a tú druhú sme neriešili, lebo nebola prioritne dôležitá. Na začiatku tam chodilo pár ľudí, a to nikomu nevadilo. Potom však počet turistov prudko narástol, a to nás položilo. Marketing a záujem ľudí nás vlastne odrovnali,“ poznamenal Bitarovský.

Bude ešte čachtické podzemie niekedy prístupné pre turistov? Podľa starostky Ondrejkovej by občianske združenie muselo vybaviť množstvo povolení. Bitarovský si nie je istý osudom chodieb, hovorí, že už sa pracuje na zbúraní vstupu…

Paradoxne, otváracie hodiny pre podzemie povolila v minulosti práve obec a vtedajší starosta na základe všeobecne záväzného nariadenia a bez akýchkoľvek ďalších dokumentov. Súčasné obecné zastupiteľstvo najprv otváracie hodiny obmedzilo na tri dni v týždni, v lete poslanci rozhodli o úplnom uzatvorení.