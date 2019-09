Košické gymnázium evakuovali dva razy

Podľa jedného z rodičov študenta, ktorý navštevuje školu, bola do ovzdušia vypustená zatiaľ neznáma dráždivá látka a žiaci a personál školy začali kašľať.

„Žiakov a učiteľov evakuovali pred vchod a privolaná bola záchranná služba, no nie hasiči či polícia. Vedenie školy sa po nejakom čase rozhodlo bez akejkoľvek odbornej analýzy danej látky vrátiť žiakov a zamestnancov školy do budovy, a tým ich vystavili obrovskému zdravotnému riziku. Žiakom učitelia prehľadávali veci a neskôr bola škola opäť evakuovaná, na čo prišli už aj hasiči. Považujem to za maximálne nezodpovedné a trestuhodné,“ reagoval rodič, ktorý sa ozval do našej redakcie.

Udalosť sa mala odohrať po tretej vyučovacej hodine, teda okolo 11. hodiny, hasičov však zavolali po 12. V priestoroch školy sa v tom čase pohybovalo spolu asi päťsto študentov a zamestnancov.

„Od riaditeľky sme dostali informáciu, že školu evakuovali kvôli dráždivej látke. Po našom príchode boli žiaci pred školou. Nezaznamenali sme žiadnu nebezpečnú látku ani únik plynu, priestory školy sme potom odvetrali,“ uviedli hasiči.

Zástupca riaditeľky gymnázia Alexander Štefanko udalosť potvrdil, žiaci podľa neho mali nevoľnosti a problémy s dýchaním.

„Evakuovali sme školu a okamžite sme začali vetrať. Žiaci sa potom vrátili do tried,“ opísal situáciu Štefanko. Na otázku, prečo okamžite nevolali hasičov, ale až potom, čo sa opäť po návrate viacerí študenti sťažovali na zdravotné problémy, už reagovať nechcel. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ odpovedal stroho. Doplnil, že o zdravotnom stave sú informovaní a študenti sú v poriadku.

5 študentov skončilo v nemocnici

V Detskej fakultnej nemocnici napokon skončilo v pondelok päť študentov. „Traja z nich boli hospitalizovaní, dvaja zostali na pozorovaní. Všetci už boli z nemocnice prepustení,“ povedal pre Pravdu zástupca riaditeľky nemocnice Igor Jenčo v utorok. Podľa našich informácií mali včera v tomto zariadení ošetriť ďalších dvoch študentov.

Postup vedenia gymnázia je podľa odborníka na bezpečnosť, ktorý si neželal byť menovaný, na zváženie a mohlo by ísť aj o trestný čin všeobecného ohrozenia.

„Je to nezodpovedný postup. Hasiči mali byť okamžite privolaní, majú špeciálne prístroje na meranie nebezpečných látok. Rozhodne treba byť opatrní a nehazardovať. Nemôže sa iba vyvetrať a deti poslať opäť do tried. Samozrejme, že už potom nič hasiči nezaznamenali,“ podotkol odborník, podľa ktorého mohli mať kašľajúci žiaci podráždené hrdlo alebo pľúca, prípadne bolesti hlavy. Podľa neho preto mohlo ísť pravdepodobne o slzný plyn, ktorého účinok zmizne približne po tridsiatich minútach.

Kasery, teda slzné obranné spreje, ktoré sa bežne predávajú v obchodoch, obsahujú syntetické chemické látky, ktoré pôsobia na sliznicu, dýchaciu a nervovú sústavu. V ponuke je aj sprej s prírodným olejovým výťažkom z čili papričiek.

Polícia incident nerieši

Polícia v pondelok o udalosti informovaná nebola vôbec a zatiaľ ju nevyšetruje.

„Príslušníci policajného zboru dnes (utorok) situáciu preverili. Na mieste zistili, že záchranné zložky boli privolané na miesto a vykonali potrebné opatrenia z dôvodu bližšie nešpecifikovaného zápachu na prízemí v budove školy. Vedenie školy sa rozhodlo uvedenú vec riešiť vo vlastnej kompetencii,“ spresnila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Zriaďovateľom gymnázia je Košický samosprávny kraj, do našej uzávierky sa nevyjadril, či sa bude týmto incidentom zaoberať.