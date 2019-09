Na športovú halu vo Vranove nad Topľou vyčlenila vláda 1,7 milióna eur

Rozmery haly by mali mať minimálne 50 metrov krát 35 metrov. „V hale bude inštalovaná špeciálna odpružená podlaha s certifikátom pre medzinárodné turnaje v úpolových a loptových športoch. Zároveň sa plánuje jej vybavenie vzduchotechnikou, klimatizáciou a osvetlením spĺňajúcim prísne kritériá,“ uvádza sa v predkladanom materiáli. Zároveň by mala obsahovať zázemie, šatne a antidopingovú miestnosť, minimálne štyri šatne vybavené sprchami, WC pre hráčov a hráčky a miestnosť pre zdravotníkov.

V priestoroch haly budú aj sklad náradia, malý bufet a účelová posilňovňa. „Vybudovaná športová hala by sa mohla stať súčasťou obľúbeného športového areálu v meste Vranov nad Topľou, ktorý momentálne zahŕňa zimný štadión, futbalový štadión a letné kúpalisko,“ uvádza sa v materiáli.

Samospráva Vranova nad Topľou na výstavbu viacúčelovej športovej haly nemala dostatočné finančné prostriedky, preto mesto požiadalo o finančnú podporu na jej vybudovanie. Mesto má záujem sa spolupodieľať na financovaní investičnej akcie. Financie by malo dostať do 31. decembra.

Na rokovanie nepozvali predsedu KSK pre jeho kritické vyjadrenia

Na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Čaňa, ktorého témou je akčný rozvojový plán pre košický okres, sa nezúčastňuje predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (OĽaNO, SaS, KDH, Nova, Šanca). Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) novinárom potvrdil, že nebol pozvaný.

„On (Trnka) hovorí, že takéto rokovania sú zbytočné, že to je rozdávanie cukríkov, že to má dekoratívny charakter a je to neskoro. Tak ho, snáď, na zbytočné rokovania v jeho nabitom programe nebudeme volať. Iní župani na rokovaniach vlády riešia problémy svojho kraja, vedia ich nadefinovať a svojmu kraju pomáhajú,“ povedal Raši.

Vicepremiér narážal na vyjadrenie Trnku ešte z výjazdového rokovania vlády v Prakovciach (okr. Gelnica) v apríli 2018. Ten vtedy uviedol, že „čiastková pomoc od vlády prichádza hodinu po dvanástej a zásadným spôsobom nezmení život na východe. Nazval by som to len ako rozdávanie cukríkov a výjazdové rokovanie vnímam len ako povinnú jazdu jej členov.“ Na ďalšie zasadania vlády v kraji už potom Trnka pozvanie nedostal.

Podľa stanoviska poskytnutého hovorkyňou predsedu KSK Annou Činčárovou sa znova zopakovala situácia, kedy vláda SR „pohŕda“ občanmi kraja a nepozýva ich zvolených predstaviteľov na svoje výjazdové zasadnutia. „Zrejme je to preto, že župan Rastislav Trnka zvykne pripomínať dlh, ktorý má vláda voči obyvateľom východného Slovenska v sľubovanej, ale nedostavanej diaľnici či v prehlbujúcich sa regionálnych rozdieloch,“ uviedla hovorkyňa.

„Od roku 2017, po dlhej stagnácii kraja pod vedením predstaviteľov strany Smer-SD, sa snažím rozhýbať opravy ciest aj prílev novej práce. Práve preto teraz pracujem na získaní zaujímavej čínskej investície, ktorá by mohla priniesť pracovné miesta pre východniarov. To považujem za najlepšiu odpoveď,“ konštatoval Trnka. Po budúcich parlamentných voľbách očakáva „takú vládu, ktorá s nami bude spolupracovať“.

K nepozvaniu Trnku sa pre novinárov vyjadril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Povedal, že nezasahuje do zoznamu pozvaných, aj on však spomenul Trnkov kritický komentár z minulého roku. „Možno, že ak on v tom nevidí žiaden význam, tak nie je dôvod, aby na takéto rokovania chodil. Ja som veľmi rád, ak na takéto rokovania chodia ľudia, ktorí si to vážia, a ktorí chcú niečo pre kraj urobiť,“ povedal premiér.

Na utorkovom (17. 9.) rokovaní vlády v Giraltovciach v okrese Svidník sa zúčastnil predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH). Raši v tejto súvislosti uviedol, že napriek tomu, že je z tábora politickej opozície voči vláde, na všetkých jej výjazdových rokovaniach v kraji sa zúčastňuje, „je konštruktívny a prináša aj výsledky pre svoj kraj“.

„Ja sa snažím vždy hľadať cesty ku každej jednej vláde, či je pravicová ľavicová, myslím si, že každý jeden pracovník obecného úradu, mestského úradu, každý jeden župan sa má všemožne snažiť získať peniaze z každej možnej strany,“ povedal v utorok novinárom Majerský.