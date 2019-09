Trenčianske Teplice päť rokov vyberali vyššie dane, idú ich vrátiť

Podľa hlavného kontrolóra Jozefa Zemka boli dane zle vyrubené v rokoch 2013 až 2018. Ročne mesto vybralo navyše 12– až 14-tisíc, dohromady si tak prilepšilo o 79 995 eur. Podľa primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej peniaze vrátia, pôjde však o malé sumy. „Dlhodobo nesprávne vyrubovaná daň z nehnuteľností sa v našom meste dotkla približne sedemtisíc daňovníkov. Ide o našich občanov a osoby, ktoré v našom meste vlastnia nehnuteľnosti,“ vysvetlila Frajková Ďurmeková. Takže jednotlivci dostanú späť asi jedenásť eur, vychádza to tak, že ročne zaplatili približne o dve eurá navyše.

Primátorka si myslí, že nešlo o zlyhanie jednotlivca, podľa nej rátali dane podľa starého zákona, keď mohli kúpeľné mestá vyberať viac. V roku 2013 sa však norma zmenila, výška daní sa mala odvíjať od počtu obyvateľov, na to však Trenčianske Teplice nezareagovali a dane vyberali po starom.

Frajková Ďurmeková tvrdí, že zistenia hlavného kontrolóra prinesú iba problémy – preplatky chcú vrátiť, ide však až o sedemtisíc rozhodnutí, a tak budú musieť asi prijať človeka, ktorý sa bude venovať len tomuto problému. „Sme maličká samospráva, máme štyritisíc obyvateľov, tomu zodpovedá aj náš rozpočet a počet zamestnancov,“ hovorí s tým, že formu vrátenia preplatkov určia až po kontrole zo strany finančného riaditeľstva.

Opačný názor však má bývalý primátor Štefan Škultéty. „Vnímam to ako výsledok frustrácie a neschopnosti riadiť mesto,“ povedal s tým, že Trenčianske Teplice ročne vydajú približne 2 500 výmerov dane z nehnuteľností, za šesť rokov by ich teda malo byť 15-tisíc. „Je nemožné, aby ich hlavný kontrolór skontroloval za štyri, päť mesiacov, najmä keď pracuje na polovičný úväzok,“ upozorňuje Škultéty s tým, že poslanci o kontrole rozhodli v januári.

Obyvatelia Trenčianskych Teplíc však spory medzi súčasným a bývalým vedením mesta neriešia. Naopak, tešia sa, že dostanú peniaze, aj keď pôjde o skutočne minimálne sumy. „Mám pozemky, ja by som bol aj za, aby mi vrátili. Budem zisťovať, či aj ja som medzi tými ľuďmi, hneď sa aj idem opýtať na mestský úrad,“ energicky sa rozhodol 73-ročný obyvateľ Teplíc Pavol Pšenica. Pani Magdaléna (81) hovorí, že má tiež v meste pozemky ešte po rodičoch. „Zle vyberali? A teraz mi vrátia? Aj keby to malo byť len euro, aj tak by ma to potešilo,“ mieni.