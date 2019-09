Bratislava zaskočila vodičov. Namiesto MHD zadarmo, len zľavy na lístky

V Bratislave po prvý raz počas európskeho týždňa mobility nepustili vodičov áut do mestskej dopravy zadarmo. V Košiciach im však stačí, ak sa preukážu vodičským preukazom. Aj v ďalších mestách sa pokúsili šoférov nalákať do verejnej dopravy cestovaním zadarmo. Podľa odborníka na dopravu Rastislava Cenkého však len koncepčné zmeny dokážu vyriešiť problém prepchatých miest.

VIDEO: Týždeň mobility poňali mestá na Slovensku rôzne. Podstatou však ostáva, primäť cestujúcich k používaniu MHD.

Bratislavský magistrát prekvapil – tento rok sa nemohli šoféri osobných áut zviezť mestskou dopravou zadarmo. V oficiálnom stanovisku konštatuje, že dosiaľ táto akcia nepotvrdila udržateľný nárast počtu cestujúcich, po skončení akcie sa vodiči jednoducho znova vrátili k starému spôsobu dopravy. "Preto tento rok s touto akciou nepokračujeme, nakoľko výpadok v príjmoch z cestovných lístkov nepriniesol dostatočný benefit pre dopravu v meste,“ uviedla bratislavská radnica.

Magistrát však pripúšťa, že počas týždňa mobility v minulých rokoch boli mestské autobusy, električky a trolejbusy plnšie. „Čo nebolo úplne príjemné ostatným cestujúcim a odradilo to množstvo potenciálnych cestujúcich s vodičským preukazom,“ pokračuje stanovisko hlavného mesta. Preto dopravný podnik ako novinku ponúkol ročný predplatný lístok, ktorý stojí 264,20, do konca septembra si ho však možno kúpiť so zľavou za 199,20 eura.

„Dočasnou zľavou chceme najprv overiť, či lacnejší ročný lístok prinesie trvalý nárast cestujúcich. Ak nám to údaje potvrdia, bude to dostatočný dôvod aj na prehodnotenie ceny predplatených cestovných lístkov. Naším cieľom je, aby verejnosť využívala viac mestskú hromadnú dopravu ako individuálnu dopravu a nielen v obmedzenom čase,“ doplnila radnica. V Trenčíne tiež pristúpili k zmene – cestujúci musia mať pri sebe nie vodičský, ale technický preukaz auta. „Úlohou tohto opatrenia je to, aby vozidlá zostali doma a nezahusťovali premávku, a nie to, aby sa vyvážali zadarmo autobusmi ľudia, ktorí auto nevlastnia, ale sú držiteľmi vodičského oprávnenia," vysvetľuje hovorkyňa mesta Erika Ságová. Dodáva, že keď stačilo preukázať sa vodičským, mali problémy s pretlakom cestujúcich a autobusom trvalo oveľa dlhšie, kým prešli svoje trasy.

V Košiciach sa dosiaľ šoféri museli preukázať technickými preukazmi áut, aby sa v mestskej doprave odviezli zadarmo. Verejnosti sa to však nepáčilo a tak tento rok stačí vodičský preukaz. Podobne je to aj v Prešove či Trnave. V mnohých slovenských mestách bude v nedeľu cestovanie zadarmo pre všetkých obyvateľov, v Šali to však bolo už v stredu, v Poprade už v pondelok.

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký víta zmenu filozofie v Bratislave a ponuku zlacneného ročného lístka na mestskú dopravu. „Predpokladám však, že o túto akciu budú mať záujem najmä pravidelní cestujúci,“ myslí si.

Podľa neho sú takéto aktivity málo zamerané na presviedčanie motoristov, aby presadli do verejnej dopravy. „Treba urobiť veľké a razantné zmeny, komplex opatrení, ktoré zatraktívnia verejnú dopravu,“ uviedol. Medzi takéto patrí napríklad aj hygiena a čistota vo vozidlách, ich technický stav a vybavenie, aby cestujúci dostával presné informácie o odchodoch a meškaniach spojov, aby si vedel cestovný lístok kúpiť napríklad aj bankovou kartou.

„To všetko sú veci, ktoré dotvárajú dojem. Najdôležitejším faktorom je pravidelnosť spojov a výhodné plynulé spojenia,“ poznamenal Cenký.

Do európskeho týždňa mobility sa zapojila aj Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá ponúka cestovné za polovicu v osobných vlakoch, regionálnych expresoch či tatranských električkách a zubačkách. Počas európskeho týždňa mobility počet cestujúcich pravidelne stúpa. V roku 2017 takto počas tohto týždňa prepravili vyše 575-tisíc ľudí, vlani dokonca vyše milióna.