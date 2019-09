Charitný dom v Košiciach nedostal šancu ani po druhýkrát

Poslanci na mestskom zastupiteľstve rozhodli, že Arcidiecéznej charite pozemky na Jarmočnej ulici v časti Juh neprenajmú. Za prenájom hlasovalo 21, proti 6 poslancov a 6 sa ich aj zdržalo. Zámer výstavby útulku – charitného domu teda dostal stop, pretože na schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

Počas mestského zastupiteľstva, na ktorom sa hlasovalo o prenájme pozemkov košickej mestskej časti Juh Arcidiecéznej charite, bola búrlivá atmosféra. Pozrite sa, ako sa miestni bránili a prečo navrhujú útulok pre bezdomovcov postaviť na inej adrese.

Zastupiteľstvo pritom o prenájme rokovalo už v júli, výsledok bol rovnaký. Ešte pred letným zasadnutím mestského parlamentu obyvatelia Juhu spísali petíciu, v septembri zasa otvorený list primátorovi Jaroslavovi Polačekovi, pod ktorý sa podpísalo vyše šesťtisíc ľudí. Jednoducho útulok vo svojej blízkosti nechcú.

„Nie sme proti výstavbe, ale proti lokalite. Ide o priestor, kde sa nachádza nelegálna rómska osada. Koncentrovalo by sa tam množstvo ďalších ľudí, ktorí by sa cez deň túlali po sídlisku,“ konštatoval miestny poslanec Stanislav Tkáč. Charitný dom by mal poskytnúť ubytovanie asi 80 ľuďom, ktorým sa podarilo nájsť prácu, no zároveň aj vydávať stravu pre ďalších zhruba 200 bezdomovcov.

„Úplne iná situácia by bola, ak by v susedstve nebola osada. Zároveň sme ale, ako mestská časť, navrhli ďalšie dve lokality priamo v mestskej časti Juh, kde by tento charitný dom mohol byť postavený. Takže sme vyjadrili vôľu, že sa nebránime zriadeniu takejto inštitúcie v našej mestskej časti,“ dodal Tkáč.

Riaditeľ Arcidiecéznej charity Cyril Korpesio presviedčal najmä obyvateľov mestskej časti, že v zariadení žijú slušní ľudia. „Projekt sme pripravili priamo pre danú lokalitu. Trvalo nám niekoľko rokov, kým sme získali všetky povolenia," povedal. Upozornil, že po rokoch by mohli na stavbu využiť aj európske financie. "Potrebujeme už len posledný krok, a to prenájom priestorov. Iná lokalita neprichádza v súčasnosti do úvahy, pretože príprava projektu by trvala možno dva roky a prišli by sme takto o možnosť získať peniaze,“ spresnil Korpesio.

„Ocitnúť sa na ulici môže ktokoľvek a kedykoľvek. Mne v charitnom dome pomohli. Nikomu neubližujeme,“ prihovorila sa zastupiteľstvu aj obyvateľka charitného domu, ktorý v súčasnosti sídli na Bosákovej ulici v Košiciach.

Poslanci po asi dvojhodinovej debate, počas ktorej nespokojní ľudia v sále tlieskali aj pokrikovali na poslancov aj primátora, rozhodli, že mesto pozemok na 40 rokov Arcidiecéznej charite neprenajme.

„Rozhodnutie považujem za dobré. Verím, že mesto začne aktívnejšie riešiť otázku bezdomovcov v Košiciach. Trvám na tom, že pri koncentrácii ľudí bez domova a obyvateľov osady by sa celá lokalita mohla premeniť na druhý Luník IX,“ reagoval na výsledok hlasovania Tkáč.

Korpesia však výsledok nepotešil a dodal, že sa ešte poradí s právnikmi, či nie je možné rozhodnutie zastupiteľstva napadnúť. Obáva sa, že charitný dom na Bosákovej ulici môže byť kedykoľvek uzavretý, keďže nespĺňa bezpečnostné normy a jeho obyvatelia zostanú na ulici. Sklamaný bol aj primátor Jaroslav Polaček, ktorý potvrdil, že sa pripravuje nový komunitný plán. "Hľadáme riešenia, pozemky, parcely a budeme meniť územný plán. Bude trvať niekoľko rokov, kým sa podarí vybaviť všetky potrebné povolenia, aby sa mohli stavať takéto centrá na území mesta,“ podotkol s tým, že v Košiciach je asi 1400 bezdomovcov.

Arcidiecézna charita chcela získať pozemky na 40 rokov za symbolické jedno euro, aby sa mohla uchádzať o financie z európskych fondov. Projekt útulku rátal s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva, duchovnými a psychologickými službami či vývarovňou.