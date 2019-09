Polícia vyšetrila vraždu starú 17 rokov

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, Steve mal s manželkou nezhody. Žene preto zrejme napadlo ako riešenie jeho odstránenie. Manželské nezhody by sa tak skončili a navyše by sa dostala k jeho majetkom. Vraždu mala naplánovať s ďalšou osobou pár dní pred Vianocami 2002. Muža mala najskôr omámiť liekmi v nápoji.

Následne mali prísť vykonávatelia vraždy, do domu sa mali dostať dverami, ktoré mala nechať pootvorené. Stevea mali zbiť a zviazať plachtami, naložiť do kufra auta a odviezť do lesa. Po ceste sa ešte prebral a v snahe o záchranu vykopol zadné sedadlá auta.

Muži, ktorí ho viezli, ho mali údermi do hlavy priviesť do bezvedomia. Keď dorazili do lesa, na miesto kde sa ho mali zbaviť, mlátili ho, až kým sa nehýbal a prestal komunikovať. Mali ho vliecť hlbšie do porastu a po ceste ho mal jeden z mužov bodnúť do krku, priblížila ďalej polícia.

Umierajúceho Stevea v ľahkom oblečení v decembrovom chlade mali zahrabať konármi. Následne sa mali zbaviť aj auta, ktoré mali umyť a zbaviť stôp. V Ostrej Lúke auto poliate benzínom zhorelo do tla. Popravčia čata sa mala v roku 2003 vrátiť k telu Stevea s cieľom premiestniť ho na iné miesto.

Obrat v prípade nastal až v máji tohto roku, keď sa našli časti tela nezvestného. O pár dní kriminalistický expert určil, že patrili práve Steveovi a obvinil z vraždy Katarínu K., Mareka S. a Herberta P. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov, prípadne výnimočný trest, uzavrela na sociálnej sieti polícia.