Súčasťou programu Národný pochod za život bol aj futbalový zápas v Trnávke

„Jeho ambíciou je osloviť a vtiahnuť mužov a chlapcov do ochrany života a apelovať na ich zodpovedný prístup v neočakávaných situáciách, ako môže byť aj neplánované tehotenstvo ich manželky alebo partnerky,“ komentovali organizátori.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo do dresov rovnakej farby obliecť politikov z rôznych strán. Sme presvedčení o tom, že my, chlapi, máme kľúčovú úlohu aj pri ochrane nenarodeného života. V takejto situácii by sme nemali nechať naše manželky či partnerky samé, ale mali by sme pri nich stáť a povzbudzovať ich k tomu, aby sme spolu prijali nový život,“ povedal Jozef Kozák z iniciatívy Bratislava za život.

Slávnostného výkopu v Zápase o život sa ujal slovenský futbalový reprezentant a aktuálny obranca FC Zbrojovka Brno Juraj Kotula. „Prijal som pozvanie mať slávnostný výkop, pretože sa mi projekt Gól za život veľmi páči a je pre mňa poctou podporiť túto akciu. Myšlienka dnešného zápasu je hodná úcty a ja dúfam, že v ňom zvíťazí život,“ komentoval.

Kapitán tímu Gól za život Michal Krčméry si myslí, že hrať fair-play a mať snahu zvíťaziť patrí k dobrému futbalu. Verí, že jedného dňa budeme na Slovensku hrať fair-play aj voči nenarodeným deťom.

V Zápase o život nastúpili zástupcovia politických strán proti tímu Gól za život. Za mužstvo politikov hrali podpredseda KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský či podpredseda KDH Pavol Zajac, šéf poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade (NR) SR Eduard Heger či jeho stranícky kolega a poslanec parlamentu Gábor Grendel. Sme rodina reprezentovali poslanci NR SR Ľudovít Goga a Jozef Lukáč. Za SNS to bol poslanec NR SR Tibor Jančula, nechýbal ani štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek.

Cieľom projektu Gól za život, za ktorým stojí iniciatíva Bratislava za život, Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, je osloviť predovšetkým mužov v najkritickejších oblastiach Slovenska s najvyšším počtom umelých ukončení tehotenstva.