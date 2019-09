Národný pochod za život obmedzí dopravu v Bratislave

Ako informoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla, od 10:00 do 24:00 je uzavretá časť Námestia slobody od križovatky ulíc Žilinská po križovatku ulíc Spojná. Rovnako uzatvoria časť od križovatky ulíc Mýtna po križovatku ulíc Jánska. V čase od 8:00 do 17:00 bude uzavretá Leškova ulica a Čajkovského ulica.

Od 12:00 do 18:00 uzatvoria aj Námestie 1. mája v smere do Petržalky, Štefánikovu ulicu v smere na Hlavnú stanicu Bratislava, Štefanovičovu a celé Námestie slobody aj s priľahlými ulicami. Obyvatelia Leškovej ulice aj Čajkovského ulice môžu počas víkendu parkovať na náhradnom parkovisku pod Hlavnou stanicou, keďže v nedeľu od 8:00 do 17:00 zamedzia vjazd vozidiel do danej lokality.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) taktiež pripravil opatrenia a zmeny v súvislosti s pochodom. Od približne 12:00 do asi 17:00 má byť doprava vylúčená, presmerovaná alebo operatívne riadená. V čase dopravných obmedzení dôjde k odklonom liniek a zdržaniu spojov. Štandardná prevádzka sa obnoví približne do dvoch hodín od ukončenia podujatia. Obmedzenia sa týkajú električkovej linky č. 1 a autobusových liniek č. 80, 83 a 93 a trolejbusov 202, 203, 207, 208 a 212.

Linka 1 z Petržalky má premávať zo Šafárikovho námestia cez Špitálsku, Krížnu a Vazovovu ulicu na prestupný terminál Blumentál, odkiaľ sa vráti do Petržalky cez Obchodnú, Námestie SNP a Štúrovu. Zastaví na všetkých zastávkach. Na linku 203 vypravia autobusy a premávku presmerujú cez Americké námestie, Záhradnícku, Karadžičovu a Račianske mýto, resp. opačne tou istou trasou.

Linka 212 v smere jazdy na ŽST Železná studienka bude počas pochodu, resp. počas neprejazdnosti Štefánikovej ulice pre trolejbusy presmerovaná zo Záhradníckej ulice po Karadžičovej, Legionárskej a Šancovej a od zastávky Sokolská na Pražskej ulici sa napojí na svoju pôvodnú trasu. V smere k Cintorínu Vrakuňa nemajú byť žiadne zmeny. Linku 202 presmerujú na Hlavnú stanicu Bratislava po rovnakej obchádzkovej trase ako linku 212. Na linky 207 a 208 vypravia autobusy, ich trasa nemá byť zmenená.

Linku 31 skrátia po Kollárovo námestie a neobslúži prestupný terminál Blumentál. Linka 39 pôjde z Mýtnej ul. v smere do Slávičieho údolia a presmerujú ju cez prestupný terminál Blumentál a Kollárovo námestie. V opačnom smere bude premávať cez Kollárovo námestie a Radlinského ulicu, kde sa od zastávky Blumentál napojí na svoju pôvodnú trasu. Rovnako má byť v oboch smeroch do ukončenia obmedzenia približne o polnoci z nedele na pondelok presmerovaná linka N55.

Počas pochodu majú byť taktiež obmedzené (zdržané) linky č. 83, 93 a 212 na Štefánikovej ulici, ak to bude potrebné, môžu operatívne obmedziť aj linky 202, 203, 207 a 208, ktoré jazdia cez Hodžovo námestie. Počas uzávery Štefánikovej ulice a zastávky Hodžovo námestie smer SAV presunú túto zastávku o približne 80 metrov, a to hneď za križovatku Suché mýto – Hodžovo námestie – Staromestská.

Na linku 80 nasadia v záujme posilnenia kapacity kĺbové autobusy a od 10:50 do 19:38 bude premávať mimoriadna kyvadlová linka X80, ktorá cestujúcich prepraví medzi zastávkami Údernícka, kúpalisko a Cintorín Petržalka. Vodiči tejto linky počkajú na prestup cestujúcich z linky 80. Na linke má byť k dispozícii nízkopodlažné vozidlo.