Neplatičom z Bratislavy účet zablokujú za pár minút

Hovorca Bratislavy Peter Bubla vysvetlil, že elektronickej exekúcii bude predchádzať štandardný postup. Najskôr ľuďom, ktorých sa to týka, pošlú do schránky výzvu s upomienkou. Ak zostane bez reakcie, dôjde k vydaniu tzv. exekučného titulu s potrebnými materiálmi v spise.

V súčasnosti po vydaní exekučného titulu musia osloviť sedemnásť bánk s otázkou, či má u nich dlžník vedený účet s dostatočným množstvom peňazí. Čakajú na odpovede, a keď im niektorá z bánk potvrdí, že neplatič u nej účet má, mesto ju osloví so žiadosťou o zablokovanie tohto účtu. Informáciu posielajú zároveň dlžníkovi, a ďalší list banke. Proces trvá zhruba šesť týždňov.

Ušetria aj na poštovnom

„Keď budeme zapojení v elektronickom systéme, pôjde to podstatne rýchlejšie. Od momentu vystavenia exekučného titulu oslovíme všetky banky jediným elektronickým ťuknutím, na čo okamžite posielajú spätnú väzbu s odpoveďou, či klient u nich má, alebo nemá vedený účet s požadovanou sumou. Druhým kliknutím ju zablokujeme a je to vybavené. Ide o záležitosť niekoľkých hodín, v ideálnych prípadoch minút,“ povedal Bubla.

Dodal, že elektronizáciou navyše ušetria na obálkach a poštových poplatkoch. „Potom sa oplatí vymáhať aj rádovo nižšie sumy, ktoré predstavujú len niekoľko desiatok eur. Pri starom spôsobe tá čiastka často nepokrývala ani náklady, ktoré sme do toho vložili. Poštovné pri vymáhaní od jedného dlžníka nás stálo zhruba 40 eur,“ objasnil Bubla. Tvrdí, že mesto môže vďaka novinke získať ročne na vymožených dlhoch do jedného milióna eur. Ide o pilotný projekt so Slovenskou bankovou asociáciou, Bratislava ho plánuje spustiť v najbližších dňoch. Podľa asociácie sa zapoja aj Nové Zámky, Liptovský Mikuláš, Dunajská Streda, Trebišov.

Košice sa pridajú

Niektoré krajské mestá sa zatiaľ k Bratislave nepridali. Aj ony evidujú neplatičov, ktorí sa vyhýbajú najmä úhrade poplatkov za odpad a dani z nehnuteľnosti. Hovorkyňa banskobystrickej radnice Dominika Mojžišová priblížila, že na vymáhanie daňových nedoplatkov využívajú externých exekútorov cez Okresný súd v Banskej Bystrici, o elektronickej exekúcii uvažujú. Aktuálne podľa nej evidujú 15 862 dlžníkov na miestnych daniach. „Suma 4 240 900 eur predstavuje aj nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane konkurzných konaní,“ dodala hovorkyňa.

Košický hovorca Vladimír Fabian uviedol, že do systému elektronickej komunikácie sa chcú v budúcnosti zapojiť prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie. Zatiaľ v Košiciach vymáhajú nedoplatky cez daňové exekučné konanie v rámci zákona o správe daní. „Na doručovanie, samozrejme, využívame aj elektronické schránky právnických daňových subjektov alebo bánk,“ podotkol s tým, že ku koncu minulého roka mali 3 273 neplatičov dlhujúcich celkovo 3 731 248 eur.

Prešov o takýto projekt záujem nemá. Hovorca radnice Vladimír Tomek to zdôvodnil tým, že elektronická komunikácia prostredníctvom bankovej asociácie je platená služba. Zároveň však nevylúčil, že ak sa finančné podmienky pre mesto zmenia, budú pripravení zapojiť sa.

„Proces exekučných konaní v spolupráci s bankami realizujeme prostredníctvom bezplatnej elektronickej komunikácie cez Ústredný portál verejnej správy,“ vysvetlil súčasnú situáciu. Dodal, že ku koncu vlaňajšieho decembra evidujú daňové nedoplatky v objeme 1 074 304 eur, z toho 605 638 eur dlhujú subjekty v konkurze. Najväčšie dlžoby sú za komunálny odpad.

Bratislava by sa mala podeliť so skúsenosťami

Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska pripomenul, že elektronické daňové exekúcie nie sú bežné. „Ukazuje sa, že mestá s obcami hľadajú spôsoby na efektívne vyberanie daní. Prípad Bratislavy možno naznačí, do akej miery sa tento pilotný projekt osvedčí a či samospráva dosiahla, čo očakávala,“ hovorí Kaliňák. Ak to uspeje, bolo by podľa neho zodpovedné, keby sa Bratislava so svojimi skúsenosťami podelila s ostatnými.

Elektronickú komunikáciu s bankami spustilo do prevádzky vlani Finančné riaditeľstvo, ktoré je zo zákona oprávnené získavať údaje z bankového sektora. Jeho hovorkyňa Ivana Skokanová to považuje za osvedčený, zabehnutý a nenahraditeľný nástroj pre exekútorov.

„Celkovo sme zaslali 262 310 žiadostí a príkazov, čo v priemere predstavuje 1 049 dokumentov za jeden pracovný deň. Za prvý rok fungovania tohto systému sme ušetrili nielen státisíce eur na poštovnom, ale v prvom rade sa daňová exekúcia stala neporovnateľne rýchlejšia, efektívnejšia a administratívne oveľa menej náročná,“ uzavrela Skokanová.

Výzva Bratislavčanom

Bratislavský magistrát už vyzval občanov, ktorí si nevyzdvihli doručené zásielky, či už na pošte, alebo vo svojich elektronických schránkach, aby si skontrolovali, či nemajú voči hlavnému mestu podlžnosti, a vyhli sa exekúcii na účtoch. Ak si potrebujú overiť, že nemajú na miestnych daniach nedoplatky, môžu kontaktovať oddelenie miestnych daní na spoločnom telefónnom čísle +421 259 356 1­11. Urobiť tak môžu aj priamo na webových stránkach, či už v súvislosti s daňou z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb, daňou za užívanie verejného priestranstva, daňou za ubytovanie, alebo v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.