V bratislavskom Starom Meste zmenia podmienky parkovania v niektorých zónach

Obyvatelia, ktorí bývajú v bratislavskom Starom Meste v zónach, ktoré obhospodaruje parkovacia spoločnosť BPS Park, by mohli po novom parkovať o čosi ľahšie. Vyplýva to z dodatku k zmluve, ktorú so súkromnou spoločnosťou vyrokovalo vedenie mestskej časti. Dodatok, ktorý predstavuje súbor troch opatrení v prospech rezidentov, schválili v utorok staromestskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Prvou zo zmien je zníženie ceny ročnej rezidenčnej parkovacej karty vydávanej súkromnou spoločnosťou na prvé auto. Po novom by už rezidenti mali platiť v tejto zóne 39 eur, teda nie doterajších 60 eur. Tým by sa mala cena dostať na úroveň ceny karty v rámci celomestskej parkovacej politiky, ktorá má začať platiť od roku 2021. Tým sa parkovanie v týchto staromestských zónach má zosúladiť so spomínaním celomestským parkovaním.

Zmeny by mali nastať aj pri dobe spoplatneného krátkodobého, teda hodinového parkovania. Doteraz bolo spoplatnené parkovanie počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 h, po podpise zmluvy a nadobudnutí jej platnosti by sa malo platiť až do 18.00 h. Tento krok má „návštevníkov“ motivovať k skoršiemu opusteniu zóny. Poslednou z najnovšie vyrokovaných zmien je vyhradenie desiatich percent parkovacích miest, ktorú budú slúžiť v čase od 17.00 h do polnoci pre držiteľov rezidenčných parkovacích kariet vydaných BPS Park. V číselnom vyjadrení by to malo byť okolo 220 miest. Tým by sa mal podľa samosprávy zvýšiť obyvateľom komfort pri večernom a nočnom parkovaní.

Napriek tomu, že schválenie dodatku prešlo cez poslanecké plénum nakoniec takmer jednohlasne, niektorí poslanci mali na danú problematiku rozdielne názory. Poslanec Juraj Mikulášek napríklad nepovažoval vyrokované podmienky za najlepšie. Bol skôr za to, aby sa v rokovaniach so súkromnou spoločnosťou pokračovalo a aby sa mestská časť snažila dosiahnuť rokovaním aj ďalšie zmeny. Na margo vyčlenenia počtu parkovacích miest pre rezidentov poznamenal, že tie miesta nebudú novovytvorené, ale môžu na nich parkovať Staromešťania už v súčasnosti.

Iný názor mal napríklad poslanec Adam Berka, ktorý za pozitívum považuje aj malé zmeny. Zmeny v zmluve víta aj poslanec Boris Ažaltovič, ktorý to považuje za obojstranný kompromis. „Touto zmluvou sa zároveň zosúlaďuje parkovanie v Starom Meste s celomestskou parkovacou politikou. To znamená, že rezidenti v zónach BPS Park rovnako, ako všetci ostatní Staromešťania a to od roku 2021,“ priblížil Ažaltovič.

Rovnako podľa riaditeľa spoločnosti BPS Park Petra Polomu je súbor opatrení mestskej časti vrátane rozšírenia doby regulácie do 18.00 h dôležitým prvokom zlepšenia pomerov parkovania pre rezidentov a návštevníkov centra mesta. „Ďalším zlepšením bude umožnenie zaplatenia parkovania aj s bezkontaktnými platobnými kartami, a to už na jeseň tohto roka,“ podotkol Poloma.

Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026. Na jej základe spracuje spoločnosť 2489 parkovacích miest, ďalších 600 parkovacích miest spravuje na základe zmluvy s magistrátom. V Starom Meste tak obhospodaruje časť parkovacích miest súkromná spoločnosť, vo zvyšnej zóne vydáva parkovaciu kartu mestská časť. Pre zmluvu však v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013.