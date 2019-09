Voda doničila cesty v Košiciach

Zo štátneho rozpočtu opravia v košických mestských častiach cesty, ktoré sa prepadávajú. Pre cesty v lokalitách Včelárska paseka a Konopiská zasadal niekoľkokrát aj krízový štáb, s ich rekonštrukciou by sa malo začať do konca roka.

Poškodená cesta v lokalite Konopiská. Autor: Robo Hakl, Pravda

Zničené cesty sú dôvodom mimoriadnej situácie, ktorá je vyhlásená už od marca. Opravy oboch úsekov by mali stáť približne 250-tisíc eur, s prácami by sa malo začať v najbližších týždňoch. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiána sú už spracované inžiniersko-geologické posudky aj projektová dokumentácia riešení.

Starostovia oboch mestských častí už začali rokovať s firmami, ktoré by mohli rekonštrukcie vykonávať. Peniaze získa mesto zo štátneho rozpočtu.

„Predpokladané náklady na opravu sú predbežne vyčíslené na 170-tisíc eur,“ spresnil starosta mestskej časti Vyšné Opátske Viktor Mikluš. Cestu v lokalite Včelárska paseka využívajú ľudia, ktorí tam majú rodinné domy, ale aj desiatky záhradkárov.

Mieni, že oprava bude problematická. Úzka cesta sa zosúva a zrejme ju budú musieť počas opráv odstaviť. Preto musí mesto ešte vytvoriť najskôr dočasnú prístupovú cestu pre záchranárske vozidlá a obyvatelia budú mať k dispozícii kyvadlovú dopravu zabezpečenú terénnym vozidlom do mesta.

„Záleží všetko na počasí, bol by som rád, aby sme aspoň podstatnú časť urobili ešte do konca roka. A aj keby sa nepodarilo na cestu položiť asfalt, dúfam, že bude aspoň zabetónovaná,“ hovorí o minimálnych plánoch Mikluš. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa v tomto úseku obmedzil pohyb vozidiel nad 3 500 kilogramov a rýchlosť bola znížená na 20 km/h.

Starosta Košickej Novej Vsi Michal Krcho, kde v oblasti na Konopiskách voda podmlela časť komunikácie a postupne sa stav zhoršuje, okamžite začal s riešením situácie.

„Začal som už všetko pripravovať tak, aby sa rekonštrukcia úseku začala čo najskôr. Oprava by mala stáť maximálne 80-tisíc eur, no verím, že sa nám podarí nájsť zhotoviteľa, ktorý to urobí aj za nižšiu sumu,“ uviedol Krcho. Vysvetlil, že cesta bola vybudovaná v 80. rokoch minulého storočia ako obslužná komunikácia k čističke odpadových vôd. „V prípade potreby sa tam síce autá záchranných zložiek vedia dostať, ale keďže alternatívny prístup neumožňuje otočiť vozidlo, museli by naspäť cúvať,“ upozornil starosta. V oblasti sú viaceré obývané chaty a ľudia tam majú aj záhrady.

Úsek v Košickej Novej Vsi leží v sútoku dvoch vodných tokov, preto aj táto rekonštrukcia bude náročná. Jeden vodný tok doteraz neexistoval, bol iba občasný, no zmenil sa na trvalý a spôsobil vodnú eróziu a hrozbu zosuvu. Počas prieskumu sa zistilo, že v blízkosti sú umiestnené inžinierske siete. Od vyhlásenia mimoriadneho stavu je úsek neprejazdný a vstup bol povolený len na vlastné nebezpečenstvo.