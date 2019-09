Počas Bielej noci bude posilnená MHD, pridajú aj mimoriadne regionálne spoje

Aj cestujúci z iných miest Bratislavského kraja sa dostanú domov aj neskoro v noci, Slovak Lines vypraví mimoriadne autobusy z Autobusovej stanice smerom do Malaciek, Modry, Slovenského Grobu, Senca, Tomášova a Šamorína. Uviedol to DPB na sociálnej sieti a podrobnejšie informácie zverejnili aj na stráne www.imhd.sk.

Električkové spoje 1, 3 a 9 budú premávať v 15 minútových intervaloch až do polnoci. Čo sa týka nočných autobusov a trolejbusov, DPB nasadí kĺbové vozidlá s vyššou kapacitou a na niektorých nočných linkách skráti ich interval na 15 minút do 1:00. Častejšie budú premávať linky N21 z Hlavnej stanice cez Dúbravku do Devínskej Novej Vsi, N31 z Hlavnej stanice cez Hodžovo námestie k Cintorínu Slávičie údolie, N33 takisto z Hlavnej stanice cez Malú scénu do Dlhých dielov a N34 z Hlavnej stanice cez Hodžovo námestie a Karlovu Ves do Dúbravky. Častejšie pôjde aj linka N72 z Hodžovho námestia cez Autobusovú stanicu a Prievozskú na Dolné hony a linky N80, N93 a N95 z bratislavskej hlavnej stanice do Petržalky.

V noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu zabezpečí Slovak Lines mimoriadne spoje s odchodom o 00:20 z bratislavskej autobusovej stanice. Z nástupišťa 13 pôjde autobus do Malaciek cez Marianku, Stupavu a Lozorno. Z 20. nástupišťa pôjde autobus do Modry cez Svätý Jur, Pezinok a Vinosady. Z nástupišťa 23 vypravia autobus do Slovenského Grobu cez Čiernu Vodu, Malý Raj a Chorvátsky Grob. Z 25. nástupišťa odvezie autobus cestujúcich do Senca cez Ivanku pri Dunaji a Bernolákovo. Autobus pôjde aj do Tomášova cez Most pri Bratislave a Malinovo z 30. nástupišťa a do Šamorína cez Rovinku, Dunajskú Lužnú, Kalinkovo a Hamuliakovo z nástupišťa 28. K autobusovej stanici sa cestujúci dostanú linkou N33, linkou N61 alebo linkou N72.