Prečo vybuchol list na pošte? Príčiny mohli byť až tri

„Z jednej listovej zásielky pri vykladaní zásielok začali vylietať čiastočky, ktoré patrili slepým nábojom uloženým v škatuľke v liste. Jedna zo zamestnankýň, ktorá sa nachádzala v blízkosti zásielky, utrpela povrchové poranenie,“ opísala situáciu hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Dodala, že pracovníci ihneď zaistili priestor pobočky a zavolali políciu. Iní ľudia zranení neboli.

Podľa predbežného zistenia vyšetrovateľov v liste boli náboje do signálnej pištole, ktoré si príjemca objednal. Kto strelivo posielal, polícia neprezradila. „Zvyšok zásielky bol zaistený a podrobí sa znaleckému skúmaniu. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia,“ uviedla trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Rovenská v tejto súvislosti zdôraznila, že ľudia nemôžu do listov a balíkov vkladať, čo sa im zachce. „Slovenská pošta chce dôrazne upozorniť ľudí, že v zásielkach je striktne zakázané posielať akékoľvek predmety, ktoré patria do skupiny výbušných látok a predmetov v súlade s poštovými podmienkami a medzinárodne platnými aktami poštovej únie,“ podčiarkla.

Poštou nie je možné posielať výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, žieraviny, všetky explozívne alebo zápalné spúšťacie látky, ktoré samostatne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu, alebo môžu spôsobiť požiar. Takisto sa nesmú prepravovať strelné zbrane.

„Ak Slovenská pošta zistí v zásielke nedovolený obsah, zásielku nedodá, zabezpečí informovanie príslušných orgánov,“ reagoval hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.

Odborník na zbrane zo spoločnosti AFG z Partizánskeho František Gajdoš odhaduje, že podľa medializovaných informácií išlo pravdepodobne o akustické strelivo do signálnych zbraní. Zbrane sú voľnopredajné osobám starším ako 18 rokov. Na diaľku sa síce predávať nemôžu, zato náboje áno. Na internetových stránkach sa dajú nájsť ponuky na predaj rôznych druhov nábojov. V niektorých inzerátoch sa píše, že je nutný osobný odber, pri iných sa spôsob doručenia neuvádza vôbec.

Signálny náboj sa používa napríklad na štartovanie pretekov, cvičenie psov alebo sebaobranu. Vytvára len zvukový efekt a neobsahuje žiadnu strelu (projektil). „Iniciovanie výbuchu v náboji je špecifické. Dochádza k nemu na základe úderu takzvaného úderníka na konci náboja. Mimo zbrane môže dôjsť k explózii náboja vtedy, ak ho hodíte napríklad do ohňa, položíte na rozžeravený predmet, rozdrvíte ho kladivom, alebo naň padne ťažký predmet a podobne. Neviem si predstaviť, ako mohlo dôjsť pri bežnej manipulácii k výbuchu signálneho náboja v zásielke na pošte,“ uvažuje Gajdoš. Podčiarkol, že so signálnym strelivom pracujú v jeho firme už pätnásť rokov. Bežne skladujú niekoľko tisíc kusov a stalo sa im, že padla celá škatuľka s nábojmi alebo samotný náboj na zem, no nikdy k explózii nedošlo.

Prípad zo senickej pošty Gajdoš konzultoval s výrobcom takéhoto streliva. „Vyjadril sa, že ak išlo o náboje s takzvanou zápalkou, mohlo sa stať, že zápalka sa z nábojnice vysunula a z náboja sa vysypala takzvaná traskavá zlož. Tá je citlivá napríklad na trenie. Mohlo sa teda stať, že uchopením balíka do ruky, prípadne jeho stlačením došlo k treniu a na základe iskrenia došlo k zapáleniu prachu v nábojnici a následnému výbuchu,“ vysvetlil Gajdoš.

Náboje uvádzané na trh v Európskej únii prechádzajú rôznymi skúškami, medzi ktoré patrí aj trasenie nábojov alebo pád z výšky. Existujú preto tri teoretické vysvetlenia, prečo mohlo dôjsť k vypadnutiu zápalky a k vysypaniu traskavého materiálu. Prvým je veľmi hrubé zaobchádzanie s balíkom počas prepravy, druhým výrobná chyba nábojov a tretím vysvetlením je, že išlo o staré náboje. „Tento prípad je naozaj kuriózny. S podobným som sa ešte nestretol a ani som o podobnom nepočul. Na záver môžem len dodať, že výbuch signálneho náboja v ruke nie je život ohrozujúci a môže spôsobiť len drobné povrchové zranenia,“ podotkol Gajdoš.