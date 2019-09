Požiar v sklade chemikálií. Desiatky ľudí podľahli panike

Oheň v areáli bývalých Trnavských automobilových závodov nahlásili hasičom v stredu krátko pred šiestou hodinou večer. Po príchode na miesto zistili, že plameňom je zachvátená celá polovica haly skladu, v ktorom sa nachádzali kyseliny fosforečná a chlorovodíková so všetkým, čo sa používa pri výrobe a údržbe bazénov.

Požiar sa podarilo lokalizovať vo štvrtok tesne pred druhou ráno, uhasili ho krátko pred piatou. „Hasiace práce pretrvávajú naďalej. Momentálne rozoberáme ťažkými mechanizmami konštrukciu budovy. Odobraním sutiny, plechov a železa dohášame lokálne ohniská,“ povedal vo štvrtok popoludní okresný riaditeľ trnavských hasičov Zoltán Takács.

Počas celého zásahu monitorovali záchranári dvoma vozidlami ovzdušie priamo na mieste a v areáli spoločnosti, kde k udalosti došlo. Kontrolné chemické laboratórium z Nitry sledovalo situáciu v celej Trnave a v okolitých dedinách, do ktorých sa vetrom šíril dymový mrak. „Nenamerali sa žiadne zvýšené hodnoty, ktoré by ohrozovali ľudské zdravie. Posledné meranie sa robilo pred pol piatou ráno, hodnoty boli v norme,“ tvrdí Takács. Pripomenul ale, že všetko bolo zadymené a neodporúčali otvárať okná. „Poveternostné podmienky hrali s nami a keďže nebolo veľmi teplé počasie, všetko išlo do výšok – nedržalo sa to ani na úrovni desiateho poschodia. Samozrejme, smrad sme cítili, preto sme ľuďom odporučili, aby nevychádzali von a nevetrali,“ objasnil Takács a dodal, že určite nešlo o zápach z chemikálií.

Evakuovať nemuseli nikoho, lebo v sklade sa v čase vzniku požiaru ľudia nenachádzali. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na mieste nechýbalo ani štyridsať policajtov. „Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Okolnosti požiaru preverujeme aj po operatívnej línii,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Krízový štáb mesta, ktorého členkou je aj viceprimátorka Eva Nemčovská, potvrdil, že merania v ovzduší nezaznamenali žiadne škodliviny v Trnave ani okolitých obciach. Niektorí vraveli, že vo vzduchu cítili chemikálie, no viceprimátorka to poprela. „Bol to len silný dym. Ten vystrašil zhruba sedemdesiat obyvateľov bytoviek na Coburgovej ulici, medzi ktorými vznikla emočná panika. Vybehli von a upokojovať ich museli policajti,“ opísala situáciu Nemčovská. Ustráchaným ľuďom zabezpečili priestory v neďalekej školskej telocvični, kde mohli aj prenocovať. Nikto však túto možnosť nakoniec nevyužil. „Do pár hodín sa všetci presunuli domov,“ doplnila Nemčovská. Následky horenia zaznamenali tiež v obci Bučany. „Nakoľko vietor fúka dymový oblak aj smerom na našu obec, odporúčame pozatvárať okná a zdržať sa pobytu vonku,“ varoval svojich obyvateľov prostredníctvom sociálnej siete tamojší starosta Rastislav Kurinec.

Špecialista na chemické technológie Andrej Kopunec vysvetlil, že bazénová chémia obsahuje väčšinou oxidačné prípravky. „Tie pri zvýšení teploty uvoľňujú kyslík, prípadne chlór. Tým sa zvyšuje riziko úniku škodlivých látok do ovzdušia a podporovania horenia,“ povedal. „Ak som dobre postrehol, odborníci už potvrdili, že k úniku škodlivých látok v Trnave nedošlo. Problémom zrejme bola skôr otázka oxidácie, čo mohli spôsobiť produkty na báze peroxidu. Ak sa tam vyskytovali, horenie muselo byť dosť silné. Vtedy sa požiar likviduje ťažšie,“ pokračoval Kopunec.

Na miesto požiaru prišla v stredu večer tiež ministerka vnútra Denisa Saková. „Prítomná je aj expertízna skupina krajského riaditeľstva