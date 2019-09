Košický kraj netrvá na kúpe hutníckej fabriky

„Tu sa nebavíme o tom, že ja som bol prvý, ktorý toto spomenul, táto téma sa diskutuje verejne,“ vysvetľoval Trnka, podľa ktorého o nej hovoril aj minister hospodárstva či premiér a expremiér.

„Reagovali sme na kroky U. S. Steelu, to znamená, že prepúšťajú 2500 ľudí v našom kraji, odstavili pec, zároveň boli v strate za druhý štvrťrok. Vláda, kraj, všetci musia priložiť ruku k dielu, aby sa táto fabrika zachovala a modernizovala. Treba do nej investovať, aby sa rozširoval sortiment produktov a zvyšovala ich kvalita,“ mieni župan.

Dlhodobý investičný dlh hutníckej fabriky je podľa župy okolo 1 miliardy eur. Kraj má ročný rozpočet približne 250 miliónov eur. Na otázku, či by samospráva vedela investovať do fabriky, Trnka odpovedal: „To sú predčasné otázky, kým nedôjde k prvému kroku, my toto budeme zbytočne riešiť. Povedali sme, že máme záujem prebrať fabriku dočasne. Hľadali by sme partnera, ktorý by bol ochotný investovať do fabriky. Súčasný majiteľ z nášho pohľadu, aj niektorých analytikov, nedostatočne investuje do tejto fabriky.“

Návrh na odkúpenie fabriky za euro vyvolal kritiku železiarní, ministerstva hospodárstva či vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Vedenie spoločnosti U. S. Steel vyhlásilo, že je mimoriadne znepokojené neprofesionálnymi vyjadreniami predsedu Rastislava Trnku v médiách a jeho postup hodnotí ako neférový a urážajúci tak manažment U. S. Steel Košice, ako aj všetkých jej zamestnancov. Zdôraznilo, že podnik nie je na predaj. Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že vyhlásenie župy nestojí za žiaden seriózny ani slušný komentár a pre svoje osobné PR Rastislav Trnka zosmiešňuje jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Návrh považuje Raši za cynický a nechutný prvoaprílový žart župana voči ľuďom, ktorí v podniku pracujú a žijú v neistote.