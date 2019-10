Muž prišiel o zrak, po zákroku žilinských lekárov opäť vidí

Špecialisti z oddelenia oftalmológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline zachránili zrak 61-ročnému cukrovkárovi po tom, ako náhle oslepol. Tento stav mu spôsobilo krvácanie do sietnice, ktoré sa rozšírilo do celého oka. Lekári mu okamžite pomohli náročnou laserovou operáciou. Upozorňujú však, že diabetes môže na zrak útočiť aj naďalej. Všetko záleží od správania sa pacienta a stavu jeho ochorenia.

Slepota je najzávažnejšou formou diabetickej retinopatie. „Riziko oslepnutia je práve u pacientov trpiacich cukrovkou o desať- až dvadsaťkrát vyššie ako u nediabetikov. Krvácanie do sietnice a náhle oslepnutie zasiahlo aj pacienta žilinskej nemocnice. Naši lekári preto museli vykonať veľmi náročnú vnútroočnú operáciu nazývanú pars plana vitrektómia,“ povedala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

„Krvácanie sa rozšírilo do celého oka, preto sme do neho vstúpili mikrootvormi. Najskôr sme z neho odstránili krvácanie, potom dôkladne poodsávali krv zo sietnice a poškodenú časť ošetrili laserom tak, aby sme zabránili ďalšiemu prípadnému krvácaniu,“ opísal citlivý zákrok primár žilinskej oftalmológie Michal Štubňa. Tvrdí, že vďaka vysokošpeciali­zovanej operácii sa zrak pacienta obnovil na sto percent a umožnil mu návrat do bežného života. „Tento zákrok nie je niečo, čo si pacient môže vybrať alebo naplánovať. Ide o nevyhnutné riešenie, vďaka ktorému dokážeme zachrániť jeden z najcennejších ľudských zmyslov,“ vysvetlil primár.

Vitrektómie robia v žilinskej nemocnici už viac ako dvadsať rokov. Je jednou z prvých špecializovaných pracovísk na Slovensku, kde takýmto spôsobom pomáhajú cukrovkárom pri strate zraku. „Je to jedna z najnáročnejších mikrochirurgických operácií vôbec. Jej úspešná realizácia je podmienená supermodernou technikou a špičkovými špecialistami s množstvom odborných vedomostí a praktických skúseností,“ objasnil Štubňa.

V Žiline takýmto spôsobom pomáhajú ročne desiatkam pacientov s rôznymi diagnózami. „Operácia je súčasťou širokého spektra špecializovaných výkonov našej oftalmológie, ktorá sa pri neustále stúpajúcom počte pacientov pripravuje na rozšírenie oddelenia a operačných sál v nových priestoroch,“ doplnila Záteková s tým, že modernizáciu plánujú začať ešte tento rok.

Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska, pripomenul, že cukrovka poškodzuje cievy a nervy. „Jemné cievy sú aj v očiach, náchylnosť na slepotu je preto u diabetikov naozaj podstatne vyššia ako u ostatných ľudí. Kvôli cukrovke prichádza ročne o zrak zhruba tristo pacientov. Samozrejme, toto číslo sa stále mení,“ povedal Borovka.

Rôzne očné zákroky, po ktorých diabetici znovu vidia, podstupujú podľa neho mnohí. „Nie všetci ich však môžu absolvovať, rozhodnúť o tom musia lekári. Každý prípad je individuálny, všetkým sa zrak zachrániť nedá,“ hovorí. Tí, ktorí majú za sebou úspešné operácie, si prinavrátenie jedného z najdôležitejších zmyslov nesmierne vážia. „Každý jeden človek chce vidieť a diabetici, ktorí môžu, takýto osožný zákrok vítajú. Výrazne im to skvalitní život,“ pripomenul.

Momentálne je na Slovensku zhruba 400-tisíc diabetikov, z toho 1 700 detí. Ročne u nás pribúda do desaťtisíc cukrovkárov. Borovka tvrdí, že až 150-tisíc ľudí ani netuší, že má túto chorobu, čo je alarmujúce.