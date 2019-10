Ryanair sa vráti na košické letisko v apríli 2020

Slovenskí cestujúci si môžu už teraz kúpiť letenky až do októbra 2020. „Letecké spojenie bude prevádzkované trikrát týždenne ako súčasť nášho letného letového poriadku,“ spresnila Olga Pawlonka, manažérka predaja a marketingu spoločnosti Ryanair pre strednú Európu a Balkán.

Podľa Michaela Tmeja, výkonného riaditeľa letiska Košice, bola práve linka do Londýna najúspešnejšou destináciou.

„A má stále vysoký rastový potenciál, keďže aktuálne alokovaná kapacita nie je postačujúca a nepokrýva celkový dopyt zo strany cestujúcich. Linka spájajúca Košice s letiskom Londýn Stansted otvára množstvo príležitostí pre tisícky Slovákov žijúcich v Anglicku, pre obyvateľov z našej širokej spádovej oblasti a pre turistov z Londýna a jeho okolia, aby mohli objavovať krásy nášho mesta i celého východného Slovenska,“ konštatoval Tmej.

Ryanair len pred dvoma mesiacmi ohlásil zrušenie letov do Košíc, zdôvodňoval to problémami s lietadlami Boeing 737 MAX. Posledný spoj poletí 26. októbra, takže počas zimného letového poriadku linka už nebude fungovať. Aj doteraz do londýnskeho Southendomu lietal trikrát týždenne. V súčasnosti možno z Košíc sedemkrát do týždňa lietať na londýnske letisko Luton, spoj prevádzkuje nízkonákladová spoločnosť Wizz Air.