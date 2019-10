Rožkovany sú zatiaľ bez závor

Priamo na mieste tragédie sa vo štvrtok stretli nespokojní obyvatelia s predstaviteľmi Železníc SR, policajtmi z dopravného inšpektorátu či zástupcami Slovenskej správy ciest. Obete nehody si pripomenuli minútou ticha a potom približne dve hodiny debatovali o ďalšom postupe riešenia nielen nebezpečného priecestia, ale aj susednej cesty I. triedy. Konkrétny termín však na verejnoprávnom konaní nezaznel, najskôr musia dať železnice vypracovať bezpečnostný projekt, ktorý by mal byť hotový najneskôr v druhom kvartáli budúceho roka.

Na miesto nešťastia prišli aj dvaja čerství vdovci spolu so synmi. „Viem, že manželku mi to nevráti, no začal som konať. Existujú rôzne nadjazdy, podjazdy, riešení je veľa. Roky sa nič neriešilo,“ konštatoval Miloš Sekerák. Druhý z nešťastných mužov Peter Funtaľ žiadal, aby sa kompetentní už konečne rozhýbali. „Koľko krížov tu ešte má pribudnúť? Chceme tu jednoznačne závory,“ dodal.

Verejnoprávne konanie bolo reakciou na list starostky obce Beáty Kollárovej, ktorý adresovala riaditeľovi železníc Jurajovi Tkáčovi a ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd). Starostka uviedla, že tento problém sa rieši už 15 rokov, no doteraz sa nič nevykonalo, len si s príslušnými úradmi vymieňala listy.

„Situácia je v tomto úseku komplikovaná, pretože sa tam stretáva komunikácia I. triedy, ktorú spravuje Slovenská správa ciest. Zároveň s touto cestou tvorí križovatku cesta III. triedy patriaca samosprávnemu kraju a cez ňu prechádza železničná trať,“ opísal aktuálnu situáciu Róbert Oravec zo železníc. Dopravní policajti súhlasia s rampovým systémom, ak nebude spôsobovať kolízne situácie. Predstavitelia zúčastnených strán sa zhodli, že musia spolupracovať pri riešení celej situácie, no normy, predpisy a zákony neumožňujú situáciu riešiť okamžite a projekty budú hotové až na budúci rok. Vdovec Sekerák podotkol, že chápe tieto postupy, obstarávanie a termíny, ktoré sú potrebné, no je pripravený zablokovať železničnú trať, aby upozornil na tento závažný problém.

„Dúfal som, že sa to pohne skôr, ako bol predpoklad, že to bude o dva roky. Neviem, koľko životov tam má ešte vyhasnúť. Chcem osloviť prezidentku a predsedu vlády s tým, čo sa tu deje, lebo je to smutné. To, že sa na projektoch pracuje, počúvame už od roku 2008, keď došlo k prvým nehodám," uviedol po stretnutí Sekerák.

Podľa Oravca bude navrhované riešenie priecestia posudzovať. „Počas spracovania projektu sa rozhodne, či na priecestí závory budú, alebo nebudú. Polícia musí povedať, či riešenie so závorami nebude ešte kontraproduktív­nejšie ako terajší stav," zhodnotil Oravec a apeloval na verejnosť, aby ľudia dodržiavali pravidlá cestnej premávky a nevstupovali na priecestie, keď to nie je bezpečné.

Starostku obce Kollárovú teší, že železničiari na priecestí vymenia signalizáciu, čo je najrýchlejšie riešenie. „Mrzí ma, že nie je možné urobiť opatrenia zo dňa na deň. Zástupcovia jednotlivých inštitúcií deklarovali záujem riešiť tento problém. Musíme byť racionálni a pracovať na riešeniach, aby sa čím skôr dostali do praxe, no musíme prihliadať aj na zákonné možnosti,“ konštatovala Kollárová.

K tragickej nehode došlo 24. septembra, keď sa tri ženy vracali domov z práce. Po zrážke automobilu s vlakom všetky na mieste zahynuli. Podľa železníc bola v danom čase svetelná signalizácia plne funkčná. Obyvatelia sa zhodujú, že veľakrát pri prechode cez priecestie ich oslepí slnko, preto žiadajú osadenie závor.