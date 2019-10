Pustý hrad napojili na panoramatickú kameru

Pustý hrad s rozlohou 4,7 hektára je jedným z najväčších na Slovensku. V 13. storočí bol najviac navštevovaný uhorskými Arpádovcami. Práve oni tam, pre výhodnú strategickú polohu, vybudovali obrovské centrum. V súčasnosti ho ľudia navštevujú nielen pre jeho bohatú históriu, ale tiež pre okolitú prírodu.

Iniciátor projektu Jaroslav Stehlík z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko je presvedčený, že novinka v podobe živej kamery priláka množstvo ďalších návštevníkov. „Toto je jedinečné miesto, ktoré bolo historicky akousi vstupnou bránou do Zvolena. Kedysi tadiaľto viedla dôležitá cesta Via Magna,“ povedal Stehlík. V roku 1992 začali s archeologickým výskumom, ktorý vedie Ján Beljak. „Toto leto bolo na nálezy veľmi bohaté. Objavili sme desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov, železné pracky, mosadzné kovania, pravé uhorské denáre, šperky, časti keramiky, zvieracie kosti, hroty šípov či ostrohy,“ vymenoval Beljak nájdené poklady.

Panoramatická kamera pomôže podľa Stehlíka celému širokému okoliu. „Prostredníctvom záberov z nej pozve návštevníkov vstúpiť do nášho regiónu aj v tejto podobe. Môžu tak vidieť celú Zvolenskú kotlinu a v pozadí Nízke Tatry,“ objasnil. Novinka je výnimočná aj tým, že ide o veľmi inovatívne, ekologické a technicky náročné riešenie – kamera bude využívať energiu zo solárnych panelov.

Živá panoráma má stabilné miesto v programovej štruktúre verejnoprávnej televízie. Vysielanie zabezpečuje spoločnosť, ktorá dlhodobo pracuje v oblasti technológií a reklamy v strediskách cestovného ruchu u nás aj v zahraničí. Je určené na propagáciu turistických regiónov na Slovensku. Za viac ako dvadsať rokov sa v ňom vystriedalo viac ako sedemdesiat lokalít, predovšetkým lyžiarske a horské strediská, jazerá a kúpaliská. Momentálne pokrýva Živá panoráma zhruba tridsať areálov. V závislosti od letnej a zimnej sezóny sa to každoročne mení. V programe sa vyskytli už aj mestá, no hrad majú prvýkrát.

Zároveň so spustením kamery otvorili v rámci areálu Bike park Pustý hrad aj nové cyklotrasy v dĺžke 25 kilometrov, ktoré doteraz neboli vyznačené. Nadšenci zo združenia Cykloadventure umožnili aj takouto formou navštíviť pamiatky ako Zvolenský zámok, hrady Peťuša a Dobrá Niva či kaštieľ Ostrolúckych. „Ľudia to môžu zdolávať aj na elektrických bicykloch, ktoré si môžu požičať vo Zvolene. Odtiaľto sa dostanú až na Kráľovu studňu, dá sa ísť tiež do Banskej Štiavnice či k horskému hotelu Šachtička. Sú tam stanice, kde si bicykle môžu zadarmo dobiť. Ich dojazd je zhruba päťdesiat kilometrov,“ vysvetlil Miroslav Petrík z Cykloadventure.