V tatranských osadách sa sťažujú na medvede

Primátor Ján Mokoš tvrdí, že v roku 2010 zaznamenali 97 hlásení výskytu medveďa v obývanej zóne, o päť rokov 248 a vlani 525 hlásení. "Tento rok sa ich počet vyšplhal na vyše 700, a to sa ešte ich sezóna nekončí. Stav je natoľko závažný, že sa už skutočne bojím o životy domácich aj turistov,“ povedal Mokoš s tým, že uvažuje o vyhlásení mimoriadnej situácie. To by znamenalo zákaz pohybu po zotmení po meste Vysoké Tatry.

Doteraz sa podarilo vybudovať aj s finančným prispením štátu 64 kontajnerových stojísk, kde je 280 nádob na separovaný zber, informoval primátor. Stojiská sú chránené elektrickým ohradníkom a kontajnery sa pravidelne dezinfikujú.

„Nedávno nám asi len tridsať metrov vzdušnou čiarou od najbližšieho rodinného domu nahlásil miestny obyvateľ strhnutého jeleňa. Medveď si ho prikryl lístím a pravidelne tam chodil na hostinu. Máme prípad, keď obyvateľka našla pred domom sedieť tri medvede. Privolaná hliadka štátnej polície ich odplašila. Kým sa však pani obula, boli späť, a dokonca až štyri. Ľudia sa obávajú chodiť na železničné stanice, keď sa stmieva alebo je tma,“ hovoril o konkrétnych príkladoch Miroslav Kolodzej, náčelník mestskej polície.

V noci z nedele na pondelok sa objavil medveď pred dverami miestneho policajného oddelenia v Starom Smokovci. „V minulosti sme už takéto veci zaznamenali, no teraz to bolo veľmi blízko, bolo to nebezpečné,“ konštatoval Róbert Hermel, riaditeľ oddelenia.

Podľa primátora Mokoša je potrebné, aby sa riešením situácie zaoberali štátne inštitúcie ako rezort životného prostredia, Štátne lesy Tatranského národného parku či vláda. „Len v tomto roku sme poslali vyše desať upozorňujúcich listov a žiadostí o riešenie,“ povedal Mokoš, podľa ktorého treba realizovať viacero krokov, ktoré mestu a jeho obyvateľom pomôžu.

Preto navrhuje, aby sa stav medvedej populácie monitoroval dvakrát ročne. "Následne by sa mal vypracovať odborný posudok na únosnosť územia na aktuálny stav. Medvedia populácia by sa mala v rámci úživnosti biotopu regulovať. Je potrebné zvážiť zmenu legislatívy o ochrane prírody a krajiny, najmä čo sa týka zmeny spôsobu vydávania výnimiek a zmeny doby jarného a jesenného lovu,“ predstavuje možné kroky Mokoš.

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia, uviedol, že envirorezort prispel na vybudovanie kontajnerových stojísk v Tatrách sumou 1,4 milióna eur. „Mali by byť inštalované tak, aby sa medvede nedokázali dostať ku komunálnemu odpadu. Podľa medializovaných informácií však v meste Vysoké Tatry svoju úlohu neplnia stopercentne, a najmä malým jedincom nezabraňujú v prístupe k odpadom,“ upozornil Ferenčák.

Rezort podľa neho pravidelne upozorňuje, že systémovým riešením, ako zabrániť stretnutiu človeka s medveďom, je dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu či odpadu z reštaurácií, aby sme tak medveďom nedávali dôvod odchádzať z ich prirodzeného prostredia. „Na Slovensku už boli v minulosti odstrely povolené a následne aj zrealizované, no situácia sa zásadne nezmenila. V septembri tohto roku sa začal zber vzoriek trusu medveďa hnedého, ktoré budú podrobené analýzam DNA. Tak zmonitorujeme celé územie Slovenska a na základe výsledkov bude možné stanoviť aktuálnu veľkosť populácie," vysvetlil Ferenčák. Naposledy boli medvede sčítané v rokoch 2013 až 2014.

Výnimky na odstrel medveďa hnedého, ktorý je chránený na celom území Slovenska, udeľuje ministerstvo len v odôvodnených prípadoch. K takejto žiadosti sa vyjadruje Štátna ochrana prírody, v akútnych prípadoch aj jej zásahový tím. Rezort v priebehu roku 2019 na celom Slovensku eviduje 26 žiadostí o povolenie výnimky. „V prípade mesta Vysoké Tatry z toho evidujeme tri žiadosti, no v ani jednom prípade sa výnimka neudelila,“ konštatoval Ferenčák.

Tento rok koncom júla však odstrelili medveďa v Očovej v okrese Zvolen. „Eliminácia bola v tomto prípade nevyhnutná, lebo medveď stratil plachosť a pre obyvateľov bol nebezpečný,“ povedala vtedy Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana. K radikálnemu kroku pristúpili ochranári na základe monitorovania šel­my.

VIDEO: Pozrite si, ako dopadla návšteva medveďa na policajnej stanici v Smokovci.