Za nesprávne koleno dostala nemocnica v Nitre pokutu

Františkovi Rapanovi (77) v máji tohto roku odoperovali v Nitre opačné koleno, ako mali. Išlo o výmenu kolenného kĺbu. Pacient podal na nemocnicu sťažnosť, ktorú preveroval úrad pre dohľad. Ten potvrdil, že nemocnica pochybila a vymeral jej sankciu.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou obdržal podnet pána Rapana, v ktorom žiadal prešetriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice Nitra. Na základe vykonaného dohľadu úrad skonštatoval, že postup nemocnice pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebol štandardný a správny. Pri implantácii totálnej endoprotézy došlo k stranovej zámene a pacientovi bol vykonaný operačný zákrok na nesprávnom kolennom kĺbe. Zákrok bol indikovaný na pravom a operovaný bol ľavý kolenný kĺb,“ skonštatovala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.

Úrad podľa Muchovej posudzoval nielen samotný operačný zákrok, ale aj liečbu počas celej hospitalizácie. Spolupracoval pri tom s konzultantom z odboru ortopédia. Muchová dodala, že poškodený má teraz právo uplatniť si svoje nároky na odškodnenie v občianskoprávnom konaní na súde.

Rozhodnutie úradu o 8-tisícovej pokute nie je právoplatné, keďže sa nemocnica odvolala. Vo veci aktuálne prebieha druhostupňové konanie. Prvostupňovým orgánom je príslušná pobočka úradu, v tomto prípade nitrianska, v druhom stupni bude o odvolaní rozhodovať predseda úradu pre dohľad.

„Našej nemocnici je úprimne ľúto celej situácie, našu mieru zavinenia si priznávame, avšak výška pokuty, ktorá bola stanovená úradom, sa nám zdá neprimeraná. Úrad vo svojom rozhodnutí potvrdil naše tvrdenie, že operácia zameneného ľavého kolenného kĺbu by skôr či neskôr bola nutná. Prišlo k procesným pochybeniam, ktoré sme odstránili,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Timková.

Timková pripomenula, že voči dotknutým zamestnancom vyvodili personálnu zodpovednosť, sprísnili tiež bezpečnostné pokyny pri operáciách. Vedenie nemocnice prepustilo lekára, ktorý zákrok vykonal, z funkcie odvolalo primára kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie.

Nemocnica nepristúpila ani na mimosúdne vyrovnanie, ktoré navrhol právny zástupca Františka Rapana. Žiada ako odškodné 100-tisíc eur. „Táto požiadavka právneho zástupcu pacienta sa nám zdá neprimerane vysoká. Touto cestou by sme však chceli pekne poďakovať dotknutému pacientovi, že i naďalej má dôveru voči našej nemocnici a je u nás aj naďalej liečený,“ uzavrela Timková.

Právnik Ján Kanaba starší poznamenal, že celú vec bude mať teraz v rukách súd. "Ak úrad rozhodol, že nemocnica pochybila a je nesporné, že v tomto prípade pochybila, keďže zoperovala nesprávne koleno, bude teraz na úvahe súdu, či je tých stotisíc eur advekvátnych, alebo nie za takéto pochybenie.

Podľa môjho názoru, ak by bol pán mladší, bol by aktívny športovec a bolo by dokázané, že mu v dôsledku tohto zákroku zničili športovú kariéru, myslím si, že stotisíc eur by bolo dôvodných. Vzhľadom na vek poškodeného sa mi však zdá byť suma, akú žiada, privysoká," mieni advokát.

František Rapan patril v 70. rokoch minulého storočia k najlepším nitrianskym futbalistom. S pravým kolenom mal problémy už dlhší čas, preto sa rozhodol podstúpiť operáciu. Po prebudení z narkózy ho však čakal šok, keď zistil, že lekári mu vymenili kĺb v opačnom kolene.