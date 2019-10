Poza školu v Zlatých Moravciach vedie pocitový chodník

Ema Šišovská a Bono Novický sú hrdí na zelenú vlajku, ktorú dostala ich škola. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Vyhlásenie stavu klimatickej núdze schválili mestskí poslanci. Primátor Dušan Husár vysvetľuje, že sa snažia ísť príkladom. „Využívame dva elektromobily a do konca roka by mal pribudnúť aj tretí, ktorý by zvážal biologicky rozložiteľný odpad z celého mesta. Každá domácnosť a záhradkári majú k dispozícii kompostér. V úrade nepoužívame plastové fľaše a poháre a plasty chceme postupne odstraňovať aj z verejných a kultúrnych podujatí,“ vyratúva primátor s tým, že najnovšie plánujú vybudovať nádrže na zachytávanie dažďovej vody na mestskom štadióne. Vodu potom použijú na zavlažovanie futbalových trávnikov.

Nádrž na zadržiavanie vody by mala pribudnúť aj v sídle dobrovoľného hasičského zboru. Využívať ju budú pri cvičeniach i zásahoch. „Rozmýšľame aj nad vozidlom, ktoré by zachytenou dažďovou vodou v horúčavách polievalo cesty a chodníky aj dva razy do dňa. Znížili by sme tak prašnosť a teplotu sálajúcu z betónových a asfaltových povrchov. Narátali sme, že v lete je u nás približne 25 veľmi horúcich dní, takto by sme znížili teplotu,“ myslí si Husár.

Primátor hrdo rozpráva o Základnej škole Pribinova, ktorá v stredu spolu s ďalšími 98 školami z celého Slovenska získala certifikát celosvetového programu Zelená škola. Žiaci si spolu s koordinátorkou projektu Zuzanou Šišovskou priniesli zelenú vlajku, ktorá označuje ocenené školy.

V tejto škole si vybudovali aj bylinkovú záhradu. „Dali sme tak nový život starej, nefunkčnej fontáne. Zasadili sme si do nej bylinky na čaj, ale trebárs aj do polievok. Deti ich môžu ochutnať, ovoňať, v zborovni z nich varíme čaj. Ďalšie bylinky zasa kuchárky využívajú v kuchyni,“ vysvetľuje Šišovská. O záhradku sa starajú zelenoškoláci, je to kolégium siedmich žiakov, ktorí ju okopávajú, zalievajú, čistia aj počas prázdnin.

Šišovská rozpráva o „pocitovom“ chodníku, ktorý je za školou. Jeho súčasťou sú búdky pre vtákov či domčeky pre hmyz. „Zelená škola je projekt, ktorý dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor prostredníctvom ekoaktivít. Každý človek na tejto zemi má príležitosť urobiť niečo pre to, aby sme tu vydržali čo najdlhšie. Každý človek pomôže aj tým, že spraví nejakú ekoaktivitu a to úplne stačí. Preto som sa rozhodla do Zelenej školy zapojiť aj ja a dokážem, že aj málo dokáže veľa,“ zanietene vysvetľuje Ema, ktorá je členkou žiackeho kolégia.

Primátor Husár dodáva, že zabezpečili tašky na triedenie odpadu do každej triedy, ba dostali aj kompostér. „Do separácie sme zapojili všetky materské a základné školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Chceme, aby sa už deti učili, ako majú pracovať s odpadom, ako kompostovať. Sú to malé kroky, no keď sa to naučia teraz, bude im to prirodzené v dospelosti,“ dodal primátor.