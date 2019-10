Októbrové maliny sú vraj sladšie

Pestovateľ Adrián Haman vysvetľuje, ako sa mohli ešte v októbri na poliach pri trenčianskom letisku urodiť plody malín, ale aj to, aký je rozdiel medzi nimi a tými dopestovanými v lete.

Pestovateľ Adrián Haman vysvetľuje, že hrach sadili neskôr, takže októbrový zber čakali. „Maliny sa urodili neplánovane. Rodia totiž na prútoch, ktoré už nemali rásť, my sme ich však nestihli ostrihať. Zarodili teda kvôli nedostatku času,“ smeje sa Haman.

Keď už išli strihať, zistili, že prúty sú obsypané plodmi. Ako dlho vydržia, závisí od počasia. Aj v pondelok šli pestovatelia na pole s obavou, že maliny poškodil ranný mráz. „Dĺžka samozberu závisí výhradne od počasia, ak bude naďalej cez noc osem až desať stupňov, tak budú ešte dva, tri týždne,“ myslí si Haman a dodáva, že prúty sú stále bohato obsypané a aj včiel je zatiaľ dosť.

Maliny zberali v októbri až do prvých mrazov už vlani. Haman hovorí, že čerstvé ovocie láka nielen Trenčanov. „Veľa ľudí chodí z Ilavy, z Oravy. U nás sa dá kilo malín kúpiť za šesť eur, keď si ich sami naoberajú, a v obchodoch sa pod desať eur zohnať nedajú. Hrach sa dá u nás nazbierať za štyri eurá, ale v obchode sa čerstvý už zohnať nedá. Ľudia navyše vedia, čo jedia, moje maliny nie sú striekané chémiou, striekam napríklad morskými riasami alebo bioproduktmi,“ dodáva Haman.

Plánuje svoje pestovanie rozšíriť, na budúci rok by malo byť malín dva razy toľko ako teraz. Nosnou plodinou však zostávajú jahody. „Ich výmeru sme znížili. Ľudia už toľko nezavárajú a nerobia džemy, to je vidieť. Preto sme miesto nich vysadili pol hektára levandule, čo vyzerá byť zaujímavá plodina. Veľa ľudí sa na levanduľu vypytuje a chceli by si z nej kúpiť. U nás si ju natrhajú,“ sľubuje Haman.

Kto príde na maliny, odnesie si aj hrach. A naopak. Na samozber prišla aj Martina Malýchová. „Maliny, ktoré sa urodili teraz, sú podľa mňa, ale aj ďalších samozberačov, sladšie a aromatickejšie,“ myslí si.

Október je zvyčajne ideálny čas na vysádzanie malín, nie na ich zber. Obľubujú slnečné miesta a pri dobrej starostlivosti rodia mimoriadne dlho. Niektoré kultivary kvitnú aj v druhej polovici leta na jednoročných výhonkoch a plody prinášajú na jeseň. Takýmto kultivarom sa hovorí remontantné, dvakrát rodiace.

Hrach sa sadí veľmi skoro, zvyčajne 6 až 8 týždňov pred posledným jarným mrazom. Hraničná teplota pre klíčenie a rast je iba 4,5 stupňa nad nulou. Ide zároveň o prvú zeleninu, ktorá na jar dozrieva.