Padajúci most v Strážskom možno zbúrajú

„Našťastie tam nikto nebol. Chodím tadiaľ autom pravidelne, bývam v Krivošťanoch a v Strážskom pracujem. Ale čo sa dá robiť. Teraz je ešte príjemné počasie, tak je to v pohode. Ak to potrvá do zimy, nebude to už taká pohoda,“ konštatoval pán Ladislav a doplnil, že ak by musel ísť do Strážskeho autom, zabralo by mu to zhruba polhodinu času.

Most z roku 1963, ktorý spája Krivošťany so Strážskym už dosluhuje. Časť z neho sa zrútila, no keď sa chcú miestni dostať do mesta, musia ísť až do Michaloviec a potom sa vrátiť do Strážskeho.

„Dokopy je to 30 kilometrov, pretože by som musel ísť do Michaloviec a potom druhou cestou do Strážskeho. Aj keby som nebral do úvahy čas, pocítil by som to na peniazoch za benzín,“ dodal Ladislav.

Obyvatelia z neďalekej osady povedali, že odkedy most uzavreli, chodia sa naň pozrieť nielen obyvatelia Strážskeho, ale aj Humenného či Michaloviec. „Zastavia pred zábranou, idú sa pozrieť na most a potom odídu,“ zhodli sa obyvatelia.

O pondelkovej udalosti sa ako prvá dozvedela samospráva Strážskeho, kde prišiel miestny obyvateľ a povedal, že s mostom sa niečo deje a podľa jeho slov sa mal prehýbať. Na miesto okamžite vyrazil primátor mesta Vladimír Dunajčák s prednostom. „Videli sme, aj ako laici, že je to pomerne vážne,“ uviedol Dunajčák, ktorý sa snažil kontaktovať Košický samosprávny kraj (KSK) aj Slovenskú správu ciest.

„Po nahlásení prvej prepadliny bola zmobilizovaná správa ciest, ktorá prišla na miesto. Vykonali sa všetky potrebné opatrenia. Až za prítomnosti našich zamestnancov sa prepadla časť chodníka,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda KSK.

Zo strediska v Michalovciach bol na miesto vyslaný mostný technik, ktorý vyhotovil fotodokumentáciu. Keďže zaznamenal trhliny so šírkou približne jeden centimeter, navrhol uzavretie polovice mosta, čomu polícia vyhovela a ihneď bol informovaný Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia.

Krízový štáb sa stretol dnes, keď už budú známe prvé vstupné informácie diagnostiky stavu tohto mosta a v akom stave sa nachádza.

„Od toho sa budú odvíjať ďalšie kroky. Na základe výsledku tohto posudku bude rozhodnuté o celkovom alebo čiastočnom obmedzení premávky do celkovej rekonštrukcie mosta. Budeme vedieť, akým spôsobom by sa mal most zrekonštruovať, no prichádza do úvahy aj fakt, že sa zbúra a postaví sa nový most,“ konštatoval Trnka, podľa ktorého zatiaľ kvôli tejto situácii nebude nutné meniť rozpočet.

„Nebudeme do pondelka, keď sa koná zastupiteľstvo, vedieť cenový odhad možnej rekonštrukcie,“ poznamenal župan, no nevylúčil, že podľa potreby má kompetencie presunúť financie v rámci jednotlivých položiek v rozpočte, a to aj bez súhlasu poslancov župy.

Most cez Laborec bol postavený v roku 1963. Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonáva raz ročne obhliadky všetkých mostných objektov. Jeho stavebno-technický stav bol posúdený ako uspokojivý. Momentálne sa vyšetruje, prečo došlo k odtrhnutiu časti chodníka.

Odborníci predpokladajú, že príčinou havárie nosníka pod chodníkom v dĺžke 21 metrov bol krehký lom predpätej lanovej výstuže vnútri nosníka, čo spôsobila pravdepodobne korózia. Posledná prehliadka mosta bola vykonaná 12. apríla tohto roka.

„Stav mosta je náročné zistiť, nakoľko ide o ten istý typ, ako cez Ružínsku priehradu, teda visí na prepäťových oceľových lanách, ktoré držia nosník. Pri tomto druhu mosta nie je možné priamo skontrolovať stav kovovej konštrukcie, ktorá sa nachádza priamo v betónovom nosníku. Takéto prípady sa stávajú, a pravdepodobne, aj do budúcna sa stanú, kým budeme mať takýto druh mostov,“ konštatoval Trnka. Dodal, že župa má v správe zhruba 50 takýchto typov mostov, pričom sa postupne budú musieť odstrániť a nahradiť novými typmi.