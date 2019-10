Z novostavby pri Žiline tečie kontaminovaná voda

Ľudí v bytovke vo Veľkej Bytči - Pod Hájom, pri Žiline trápi kontaminovaná voda. Tá im tečie priamo z vodovodu v novostavbe a spôsobila ochorenie už viacerým obyvateľom. Kontamináciu by mali podľa zistených informácií spôsobovať dve neskolaudované žumpy.

Developer stavby mal podľa stavebného plánu vybudovať spolu štyri žumpy, no do dnešného dňa sú vybudované len dve, ktoré aj tak nie sú skolaudované. „Kontaminovaná voda v studni s nebezpečnými baktériami z vás urobí väzna vo vlastnom byte,“ povedala pre denník Pravda jedna z obyvateliek danej bytovky.

Obyvatelia novostavby, ktorých stav vody nenechal chladnými zistili, že žumpy by mali podľa stavebného úradu zasahovať do ochranného pásma, čo by mohlo vysvetľovať, prečo im z vodovodov tečie kontaminovaná voda.

Napriek tomu, že primátor mesta sa snaží obyvateľom pomôcť, voda je už niekoľko dní nepitná. Podľa informácii denníka Pravda developer stále pokračuje vo výstavbe bez stavebného povolenia a tvrdí, že pochybil stavebný úrad v Bytči.