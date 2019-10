Podľa súdu je zmluva medzi Košicami a súkromnou parkovacou firmou neplatná

„Nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť zo zmluvy, uzatvorenej 30. júla 2012 medzi žalobcom ako prenajímateľom a žalovaným ako nájomcom, nie je,“ uviedol samosudca a podobný verdikt padol aj pri dodatku zmluvy z 24. júna 2016, keď sa rozšírilo platené parkovanie do desiatich rezidentských lokalít v meste. Prenajímateľom sú v tomto prípade Košice a nájomcom spoločnosť EEI.

„Nájomná zmluva je neplatná. Nevieme ešte, ako sa k tomu postaví druhá strana, a tak je predčasné hovoriť o ďalších krokoch,“ konštatoval Stanislav Takáč, právny zástupca mesta. Dodal, že až keď rozsudok nadobudne právoplatnosť, budú súdy rozhodovať o vyprataní parkovacích miest a usporiadaní finančných vzťahov medzi magistrátom a parkovacou firmou.

Rozhodnutie súdu potešilo Henricha Burdigu, lídra iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent a mestského poslanca, ktorý verí, že rozhodnutie súdu bude mať vplyv na podpísanie memoranda o urovnaní medzi mestom a parkovacou spoločnosťou. Dokument rieši odkúpenie infraštruktúry, ktorú vybudovala EEI, a vyrovnanie záväzkov medzi oboma stranami. „Ak by bola vôľa, mohla by sa situácia vyriešiť ešte do konca roka a Košice by nemuseli fungovať v duálnom parkovacom systéme,“ myslí si Burdiga.

„Parkovanie patrí a bude patriť Košičanom, pričom výnosy z neho nepôjdu do vreciek bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach,“ reagoval primátor Jaroslav Polaček.

Celý parkovací spor nastal v roku 2012, keď mestskí poslanci schválili nájomnú zmluvu s EEI. Až o rok neskôr prokurátor podal protest, že vyberanie parkovného súkromnou firmou odporuje platnej legislatíve. Poslanci Národnej rady SR koncom roka 2013 schválili novelu cestného zákona, ktorá legalizovala pôsobenie EEI v Košiciach.

Neskôr sa parkovanie rozšírilo do desiatich lokalít, obyvatelia mesta však nesúhlasili, aby peniaze inkasovala súkromná firma. Vlani poslanci mestského zastupiteľstva novelizovali všeobecne záväzné nariadenie o platenom parkovaní a rozhodli, že výhradným prevádzkovateľom parkovacieho systému budú od 1. januára 2019 Košice.

Napriek aktuálnemu vyhláseniu súdu peniaze za parkovanie požaduje mesto Košice a aj parkovacia spoločnosť EEI. Na niektorých parkoviskách sú mestské aj súkromné automaty. Za použitie závorových parkovísk šoféri platia súkromníkovi, platby prostredníctvom SMS a QR kódu dostáva zasa radnica. V polovici roka totiž okresný súd rozhodol, že mesto nemá brániť firme v prevádzkovaní parkovacieho systému. Radnica sa v tejto veci odvolala, očakáva sa verdikt krajského súdu.

