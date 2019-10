Unikátne video rysích štvorčiat v Javorníkoch. Len sa na ne pozrite

VIDEO: Štyri malé rysíčatá, ktoré sa zjari narodili mame Hermíne, si užívajú slobodu v lesoch Javorníkov. Rysia rodina je výnimočná – prežiť sa podarilo všetkým mladým. Pozrite si autentické zábery šeliem v ich prirodzenom prostredí.

Rys je na Slovensku celoročne chránený, na našom území žije zhruba štyristo jedincov. Ohrozujú ho pytliaci, ale aj výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a urbanizácia, ktorá na niektorých miestach znemožňuje migráciu zvierat. „Je to obrovský problém. Na ochranu rysa je dôležité skúšať potláčať pytliactvo, no tiež vyriešiť krajinnú štruktúru. Pomôcť by malo prepojenie území, kde žijú veľké šelmy ako rys, vlk a medveď,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak.

Dôležité je podľa neho budovanie ekoduktov na miestach, kde sa koridory zveri križujú s dopravnou infraštruktúrou. Projekt Interreg V-A SK – CZ chce zlepšiť pomery v ochrane rysa a vlka na rozhraní Slovenska s Českom. Okrem Chránenej krajinnej oblasti Kysuce sa do neho zapojili Hnutí DUHA a Národné lesnícke centrum zo Zvolena. Vzájomnou spoluprácou nedávno došli k prekvapujúcemu zisteniu: na jar pribudli v javorníckych lesoch štyri mláďatá rysov. Ich matku už dlhší čas ochranári monitorujú pomocou satelitnej telemetrie a fotopascí.

Mláďatá sa kŕmia na ulovenej koristi. Autor: Národné lesnícke centrum Zvolen

V rámci projektu odchytili tento rok na konci zimy dva rysy – samca so samicou s pracovnými menami Rúfus a Hermína. Veterinár zistil, že Hermína čaká mladé. Potom sledovali jej pohyb cez satelitný obojok. „Na miestach jej koristí sme nechávali fotopasce a pri kontrole jednej z nich sme zistili, že má mladé. Najskôr sme si mysleli, že sú len dve, no o pár mesiacov neskôr zachytila fotopasca až štyri rysíčatá,“ opísal zoológ postup, ktorým sa dopracovali k radostnej správe.

Podľa fotografií sú vraj všetky mladé vo veľmi dobrej kondícii. „Majú plné, okrúhle brušká a sú silné, takže ich šanca prežiť je veľká,“ podotkol s tým, že polovica populácie rysích prírastkov hynie v dôsledku nedostatku potravy, chorôb, straty vodiacej matky či dopravných kolízií. Uhynutie hladom javorníckym mláďatám podľa zoológa nehrozí, lebo momentálne je na Slovensku bohaté zastúpenie kopytníkov, no najmä srnčej zveri, ktorou sa tieto mačkovité šelmy živia. Ohroziť ich však môžu choroby a zranenia. S matkou zostanú do konca najbližšej zimy, potom sa osamostatnia.

Ochranári monitorujú niekoľko vodiacich matiek, ktoré v minulosti priviedli na svet naraz štyri mláďatá. Pripomínajú, že väčšinou v plnom počte neprežili. „Tento prípad je výnimočný, ako aj to, že Hermína tiež pochádza zo štyroch mláďat. Kolegovia z Hnutí DUHA ju monitorujú už deväť rokov, vlastne od jej narodenia. Poznáme teda celý jej príbeh a sme radi, že sa z nej stala úspešná matka a šikovný lovec,“ hovorí Drengubiak.

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce žije približne 23 rysov, no toto číslo sa stále mení. Niektoré jedince sa totiž pohybujú na hraničných plochách s Českom a Poľskom. „Presahujú tiež CHKO Strážovské vrchy či Národný park Malá Fatra, ktoré s nami susedia. Keďže rysy tu nie sú uzamknuté a majú obrovský územný záber, ich počet je premenlivý,“ objasnil zoológ.

Rys v západnej Európe na prelome 19. a 20. storočia vyhynul. Kedysi bol lov na toto zviera veľmi intenzívny. Surovo ho zabíjali aj pomocou nášľapných pascí, ktoré dokážu poškodiť tkanivá živočícha do takej miery, že následkom zranení hynie. „Rysovi neprospela ani výstavba v prírodnej krajine. Tá sa potom výrazne menila, pričom z nej ubudli veľké plochy lesa. Zaniklo tak ich prirodzené prostredie, tzv. habitáty,“ vysvetlil Drengubiak.

Rysica Hermína v Javorníckych lesoch. Autor: Beňadik Machciník

V 70. rokoch minulého storočia vznikla iniciatíva, ktorá si zaumienila obnoviť populáciu rysa v západnej Európe. Medzi krajinami, ktoré mali bohaté zastúpenie rysa, bolo aj Slovensko, a tak sa živočíchy odchytené u nás stali dôležitou súčasťou obnovy vyhynutých populácií v západnej Európe. „Zo začiatku sa niektoré jedince dostali len do zoologických záhrad napríklad v Ostrave, Bojniciach či Bratislave. V neskoršom období už aj do voľnej prírody. V podstate sa to robí doteraz,“ podotkol zoológ s tým, že takto už vypustili v rôznych pohoriach Európy zhruba 170 šeliem.

Vznikla však situácia, ktorú vedci v podstate predpokladali – nízky počet vypustených jedincov sa začal rozmnožovať. Dochádzalo k príbuzenskému kríženiu, čo je pre biológiu druhu nebezpečná vec. „Pre občerstvenie genetickej základne sa preto sporadicky odchytávajú a do populácie dopĺňajú ďalšie jedince,“ doplnil Drengubiak.