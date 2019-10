Dalo sa vražde týranej Ľubice z Považia predísť?

Slovenskom otriasla brutálna vražda Ľubice T. (+54) z miestnej časti Považskej Bystrice Považskej Teplej. Jej 33-ročný syn ju tento týždeň našiel doma dobitú a dobodanú, na povale objavil obeseného otca Petra (+57). Ten sa len pred dvoma týždňami vrátil z väzby, bol v nej za to, že sa manželke nebezpečne vyhrážal. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, zákaz priblíženia sa k žene však nemal. Dalo sa vražde zabrániť a spravil v tomto prípade niekto chybu?

Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia a vo veci zločinu vraždy. Predpokladá, že vraždil manžel. Či potom spáchal samovraždu, to nepotvrdila. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková spresnila, že žena mala na tele viacero bodných rán a zranenia na hlave, ktoré spôsobil tupý predmet. Muž bol obesený na elektrickom kábli. „Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ poznamenala Adámiková.

Ľubica s Petrom boli manželmi 34 rokov. O ich spolužití nehovoria susedia pozitívne. Podľa nich muž dosť pil. „Aj chlapi z dediny sa ho báli. Ona bola tichá, pracovala celý život, to bolo jedno dobré žieňa. On bol ožran prvej triedy. A čo ho pustili z basy? Za dva týždne ju zabil. Všetci to museli vidieť, čo sa tam deje. Ja som ju ľutovala, že žije s hentakým sadistom. Ona sa však nikdy na neho nesťažovala.“ vzdychli si susedky. Uviedli, že Peter mal manželku týrať dlhodobo.

Po prvýkrát sa Ľubica obrátila na políciu až tento rok. „Manželke sa v júni tohto roka opakovane vyhrážal zabitím,“ povedal o Petrovi T. hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Hrozil jej, že zle skončí, zle dopadne, a hoci povešala opratú bielizeň, zbierať ju nebude.

Pýtal sa jej, načo varí, že „žrať to nebude“ a on sa nažerie v base, kým ona skončí v krabici. O týždeň ju ohrozoval kuchynským nožom s 19-centimetrovou čepeľou. Žena ustupovala a odišla do hospodárskej budovy, kde čakala takmer dve hodiny. Keď počula, ako rozbil v zadnej časti domu sklo, privolala políciu.

Prokurátor predložil súdu dohodu o vine a treste, v ktorej sa s obvineným dohodol na uložení podmienky za prečin nebezpečného vyhrážania. Muž mal podľa dohody nastúpiť na protialkoholické liečenie do nemocnice. Súd 1. októbra dohodu schválil.

Keďže bol obvinenému uložený podmienečný trest a rozsudok nadobudol právoplatnosť, musel byť podľa Tarabusa prepustený na slobodu. Prokurátor nezahrnul do dohody zákaz priblíženia sa k obeti. Prečo sa tak nestalo a či sa v prípade vyskytli aj iné chyby, bude skúmať krajská prokuratúra. „V predmetnej trestnej veci boli z Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici vyžiadané spisy za účelom ich preskúmania prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne,“ potvrdil hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý.

Právnik Ján Kanaba mladší pripomína, že Peter T. nebol predtým za podobný skutok trestne stíhaný a manželka sa na neho sťažovala po prvýkrát až v júni tohto roku. Políciu nevolala ani po tom, čo sa vrátil z väzby domov a podľa susedov denne holdoval alkoholu. Mieni, že sa nedalo predpokladať, že prípad sa skončí tak tragicky.

„Ja osobne si myslím, že nepochybil nikto. Ak vyhodnotil prokurátor, že takáto dohoda o vine a treste je dostačujúca, tak to tak bolo. Schvaľoval ju súd, ten ju tiež vyhodnotil rovnakým spôsobom,“ dodal Kanaba. Nazdáva sa, že muž zrejme cítil krivdu za to, že bol niekoľko mesiacov vo väzbe a zlosť v ňom narastala.

Psychologička Magdaléna Krasulová hovorí, že ak sa páchateľ po odsúdení vráti k obeti, je to veľmi nešťastné riešenie a podľa nej sa to nemôže skončiť dobre. „Mám takú skúsenosť zo svojej ambulancie, že odsúdení, aj keď iba na podmienku, majú spravidla v takýchto prípadoch nebezpečného vyhrážania alebo prenasledovania takmer vždy nariadené nielen liečenie, pokiaľ je tam problém s alkoholom, ale aj pravidelnú návštevu probačného a mediačného úradníka. Takisto absolvovanie návštev psychológa buď formou psychosociálneho výcviku, kde sa učí isté zručnosti, ktoré mu chýbajú a vďaka ktorým sa dostal do problémov, alebo poradenstva, alebo psychoterapie. Toto odsúdenému nariaďuje súd,“ konštatovala Krasulová.

Doplnila, že zákaz priblíženia sa k obeti zväčša navrhuje prokuratúra. „Bohužiaľ, skúsenosť je aj taká, že niekedy zákaz priblíženia síce je, ale bývalí partneri sa k sebe vrátia, žijú spolu. Ak ale žena neupozorní na to, že ho má zase doma a nechce ho tam mať, tak orgány nekonajú,“ konštatovala Krasulová. Ak muž nenastúpil na protialkoholické liečenie a svoju závislosť rozvíjal ďalej, tak sa podľa psychologičky dalo predpokladať, že návrat z väzby nezvládne a môže dôjsť k útoku.

Týrané ženy si časom zvyknú aj na nenormálne správanie svojho partnera, zvlášť ak je v osobnosti tendencia k závislosti. „Veľa žien, ktoré sú týrané a trpia takéto násilie, má následne psychológom diagnostikovaný osobnostný sklon k emočnej závislosti. Tá žena si nevie život bez partnera absolútne predstaviť a dokonca má tendenciu sa stále utešovať. V duchu hesla "podľa seba súdim teba“ si nahovára, že keď ona nič také nerobí, že aj on sa zmení. To ale nie je pravda. Toto je chorobný stav," uzavrela Krasulová.