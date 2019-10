Okresní funkcionári pozastavili svoje členstvo v Smere

V pondelok popoludní sa v Košiciach konala krajská rada strany, prišiel aj podpredseda Smeru a vicepremiér Richard Raši. „Vnútorné záležitosti si riešime v strane a pripravujeme sa všetci na parlamentné voľby. Monika Smolková si iba pozastavila členstvo a fungovania strany sa to nijako nedotklo,“ uviedol pre denník Pravda Raši.

Smolková s podporou ďalších okresných funkcionárov a členov na jar adresovala vedeniu Smeru výzvu, aby komunikovalo s regiónmi. Žiadali, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzvali Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Chceli tiež mimoriadny snem. Výzva mala byť určená iba úzkemu okruhu predstaviteľov strany, no dostal sa na verejnosť. Vtedy sa s nespokojnými členmi stretol aj líder strany Robert Fico. „To bolo v júni, keď prišiel do Malej Idy s tým, že príde ešte opätovne. Ďalšie stretnutie bolo v septembri a mali sme krajskú členskú schôdzu,“ povedala Smolková.

„Tie kauzy, ktoré s navalili, nás hádzali do jedného vreca s tými, ktoré to zlo páchali. V našej aprílovej výzve sme chceli, aby z čela odstúpili páni Kaliňák a Fico, a aby sa to udialo v čo najkratšom čase. Pán Robert Kaliňák ohlásil svoje ústupové pozície, čo sme radi. Ostal ešte predseda Robert Fico. A aj napriek tomu, že Peter Pellegrini je líder strany, nemáme záruku v tom, že kandidátka, ktorá sa bude zostavovať, bude skutočne čistá a nezávadná,“ pokračovala Smolková.

„Kým sa tak stane, kým nebudeme vidieť, že skutočne očista strany nastáva, tak sme si pozastavili členstvo v strane s účinnosťou od 1. októbra," uviedla.

Smolková uviedla, že členovia, ktorí pozastavili členstvo, založili občianske združenie Náš rodný kraj. Chcú byť aktívni v košickom mestskom zastupiteľstve aj na krajskej úrovni. „Vyhodnotili sme však, že pokiaľ sa do volieb nič neudeje, už nemáme silu robiť kampaň ako stranícki funkcionári,“ doplnila Smolková.

Výzva prišla po eurovoľbách, kde Smer skončil na druhom mieste. Bývalá europslankyňa to však s týmto faktom nespája a vyjadrila sa, že výzva sa pripravovala už od januára tohto roka a nebol za ňou ani fakt, že nebola opätovne na kandidátke do eurovolieb.