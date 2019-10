Unikátna stavba v Považskej Bystrici chátra, je vraj nebezpečná

V rokoch 1968 až 1978 túto budovu stavali vyslovene ako priestory, kde mali sídliť štátne orgány. Momentálne v nej možno nájsť okresný súd, klientske centrum, okresný úrad a v ponuke sú aj kancelárie na prenájom.

Budova s vlastnou studňou

Budove domáci hovoria jednoducho ABŠO, čo je skrátka od administratívnej budovy štátnych orgánov. Spodnú časť tvorí železobetónová kostra. Na nej stojí oceľová vyľahčená konštrukcia s plášťom budovy. Jednotlivé podlažia nesú oceľové ťahadlá, pričom použitý je systém vahadlového zavesenia. Na lanách teda visí dvanásť poschodí administratívnej budovy. Má však ešte aj prízemnú vstupnú a spoločenskú časť. Dve podzemné podlažia tvoria technické zázemie. Budova má vysokotlakovú klimatizáciu, ktorá v zime dnu vháňa teplý a v lete studený vzduch. Dokonca má aj vlastnú studňu.

ABŠO má v správe ministerstvo vnútra a orgány, ktoré v nej sídlia, sa už niekoľko rokov sťažujú. Pri silných dažďoch zateká, upcháva sa kanalizácia, klimatizácia nefunguje – v zime je príliš chladno a v lete príliš teplo. Hovorí sa o vysťahovaní okresného súdu a teraz aj klientskeho centra, ktoré bolo vybudované len pred štyrmi rokmi a stálo 360-tisíc eur.

„Keď sa v roku 2015 budovalo klientske centrum, ministerstvo nemalo inú alternatívu na jeho umiestnenie. Keďže budova je v zlom technickom stave, ministerstvo zvažuje do budúcnosti ekonomické hľadisko pri jej ďalšom využití. Nevylučujeme ani predaj tejto nehnuteľnosti,“ objasňuje hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov. Ministerstvo podľa neho ďalej zvažuje kúpu neďalekého objektu.

Hygienici našli azbest

Na vysťahovanie okresného súdu už malo ministerstvo spravodlivosti pred niekoľkými rokmi dokonca vyčleneného pol milióna eur. Dnes sa chce sťahovať opäť. „Ministerstvo spravodlivosti už od roku 2009 rieši sídlo pre Okresný súd Považská Bystrica. V minulosti sa javilo ako ideálne riešenie presunúť ho do bývalej budovy okresnej vojenskej správy. Pre nedostatok financií sa však od tohto riešenie upustilo,“ vysvetľuje hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

Argumentuje aj správou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vo vzorke stavebného materiálu budovy bola dokázaná prítomnosť azbestu. „Keďže ide o karcinogénne látky, súdu bola uložená povinnosť tieto nedostatky odstrániť pod hrozbou pokuty. Budova má zlé hygienické štandardy, v zimných mesiacoch teplota priemerne dosahuje 17 stupňov. Polovica priestorov súdu sídli v takzvanom podlubí a tým, že ešte pred ním je parčík, v podstate je tam komfort osvetlenia ako v pivnici,“ dodala Drobová.

Bude z ABŠA ruina?

Primátor Považskej Bystrice Karol Janas nie je z plánov na vysťahovanie budovy nadšený. „Nechcem povedať, že by to bola rovno tragédia, ale v našom meste bolo už niekoľko takých domov duchov, s ktorými sme si desaťročia nevedeli poradiť. Ak nám štát a ministerstvo vnútra pripravia priamo v centre mesta ďalšiu takúto budovu, tak si ani neviem predstaviť, ako by sme štát mohli dotlačiť k tomu, aby ju znova naplnil, aby znova začala fungovať… Predstava, že štát jednu budovu, ktorú vlastní, namiesto toho, aby ju zrekonštruoval, ide predať a ide si kupovať ďalšiu, je pre mňa neprijateľná,“ zdôrazňuje Janas.

Podľa primátora nie je ABŠO v takom zásadne zlom stave, aby sa tam viac nedalo fungovať. „Možno dnes nespĺňa kritériá pre tepelné izolácie, kritériá pre energetickú náročnosť, ale to všetko je riešiteľné. Veď štát budovu vlastní, tak je potrebné, aby sa o ňu postaral, nie aby ju opustil. Zakrátko sa tam nasťahujú bezdomovci a rôzne asociálne osoby. Budova, ktorá nežije, začne zakrátko chátrať. ABŠO je technická pamiatka, uvádzajú vo všetkých učebniciach architektúry. Myslím si, že skôr by sme mali byť pyšní, že takúto budovu máme, ako z nej urobiť ruinu,“ uzavrel Janas.