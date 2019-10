Dvorný fotograf Beatles má v rodnej Štiavnici múzeum

Banskoštiavnický dom Deža Hoffmanna, ktorý sa narodil v máji 1912, je národnou kultúrnou pamiatkou. Od roku 2007 ho vlastnia bratia Šimon Martin a Michal Šafaříkovci. Objekt má zhruba 250 rokmi je z kameňa lepeného hlinou, pomerne dobre sa zachovali pôvodné steny, drevené stropy, klenby, tzv. čierna kuchyňa či viac ako storočné vonkajšie dvere. Jeho súčasťou je tiež stará banská štôlňa dlhá asi pätnásť metrov, ktorá je prepojená s jednou z izieb. Jej prednú časť ručne kresali do skaly ešte pred rokom 1600. Keď sa tam istý čas nachádzala krčma U Lackov, štôlňu využívali ako sklad na pivo či víno.

Chátrajúci dom rekonštruovali Šafaříkovci svojpomocne, ale aj vďaka niekoľkým dotáciám z ministerstva kultúry. Prispeli tiež sponzori, kamaráti a zbierka.

Hoffmannova dcéra Dolores býva vo Veľkej Británii a majitelia múzea dúfajú, že ich niekedy osobne navštívi. Syn David žije v americkom San Franciscu. Obidvaja sú už v dôchodkovom veku. „Keďže žiadne Dežove osobné predmety sa v Štiavnici nezachovali, veríme, že nám jeho deti niečím prispejú,“ povedal s úsmevom Šafařík.

Slávny fotograf žil v Banskej Štiavnici len prvé tri roky po narodení. Krátko po smrti otca sa s mamou presťahoval do Žiliny, kde sa vyučil za typografa. Potom odišiel do Prahy a v roku 1934 odcestoval na stáž do Paríža. Zažil aj španielsku občiansku vojnu, počas ktorej sa zoznámil a oženil so Španielkou, ktorej meno zostalo tajomstvom. Pár týždňov po sobáši totiž zomrela na fronte a Hoffmann pri jednom zo svojich zranení utrpel čiastočnú stratu pamäti. Po vojne sa natrvalo usadil v Anglicku, oženil sa so svojou láskou Lilly a narodili sa im dve deti.

Ako päťdesiatročný stretol legendárnych „chrobákov“ – Beatles. „Vtedy odštartoval kariéru fotografa celebrít. Postupne zvečnil aj Rolling Stones, Franka Sinatru, Marilyn Monroe či Louisa Armstronga,“ vymenoval Hoffmannove „úlovky“ Šafařík. Koľko fotografií urobil len samotným „bítlsákom“, to sa nevie. Isté je, že na svojom konte má viac ako milión záberov rôznych celebrít a stál na úplnom začiatku kariéry Beatles. „Najznámejšia fotografia pochádza z parku v Liverpoole, na ktorom sú všetci štyria hudobníci zachytení pri výskoku vo vzduchu,“ pripomenul Šafařík známy výjav.

Fotograf zomrel v marci 1986, pochovaný je v Londýne.

VIDEO: Tu sa narodil fotograf legendárnej skupiny Beatles.