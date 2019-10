Zatúlané zvieratá v Košiciach bez opatery?

Z veľkých plánov a ohlasovaného projektu zostala nakoniec len bublina. Začiatkom októbra predstavil košický primátor Jaroslav Polaček priestor pre dočasnú karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá. Prevádzkovať ju malo od novembra mesto. Po mesiaci sa však neudialo nič a magistrát zámer so stanicou posunul na január 2020. Kto bude o pár dní zatúlané zvieratá v Košiciach odchytávať a starať sa o ne, nie je stále jasné.

Doterajšiemu prevádzkovateľovi karanténnej stanice eseročke Veterina sa končí zmluva 30. októbra. Magistrát zmluvu neplánuje predĺžiť, ani firma už nechce ďalej vykonávať túto službu. Mesto jej doteraz mesačne platilo paušálne 7 450 eur.

Radnica mala záložný plán, a to na určitú dobu využívať služby firmy Odchyt zvierat – TD. Konateľ spoločnosti Miloslav Hudák po kritike, ktorá sa na jeho firmu zniesla, navrhol mestu iba zber kadáverov. „Oslovený poskytovateľ navrhol poskytnúť iba časť zákazky. Boli oslovení ďalší možní poskytovatelia v rámci Košického a Prešovského kraja, ktorí podobne neprejavili záujem o spoluprácu s mestom,“ uvádza sa v správe košickej radnice, ktorú predkladá mestským poslancom.

Situácia je teda taká, že o zvieratá, ktoré sa ocitnú na ulici, sa od novembra nebude mať kto postarať. Napriek tomu magistrát tvrdí, že problém sa mu podarí vyriešiť. Čas má len do tohto štvrtka.

„V súčasnosti prebiehajú rokovania so všetkými dodávateľmi, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre vykonávanie potrebnej činnosti počas obdobia nevyhnutného na dokončenie objektu v areáli mestskej polície na Jarmočnej ulici. O ich výsledkoch a ďalšom postupe v tejto záležitosti budeme informovať v priebehu týždňa,“ informoval Vladimír Fabian, hovorca košickej radnice.

Košický primátor začiatkom októbra predstavil priestory, kde by sa mala nachádzať dočasná karanténa. Ide o lokalitu v mestskej časti Juh na Jarmočnej ulici, kde sa pôvodne uvažovalo o výstavbe charitného centra pre bezdomovcov, čo vyvolalo búrku nevôle z radov obyvateľov a prenájom pre charitu dvakrát mestskí poslanci odmietli. Je to sklad s rozlohou približne 200 štvorcových metrov.

„V budove je zavedená elektrina, voda, sú v nej radiátory a je napojená na kanalizáciu. Ešte ju musíme zatepliť zvnútra, čím sa aj zvukovo izoluje, a prispôsobiť ju, aby spĺňala hygienické normy,“ informoval pôvodne Polaček, ktorý tvrdil, že do novembra sa podarí vykonať všetky práce a získať potrebné povolenia. Priestor mal byť rozdelený na viacero častí, zvlášť pre koterce pre psov, ďalšia vyčlenená mačkám, súčasťou mala byť veterinárna ambulancia, priestor na uskladnenie krmiva, ako aj veľkokapacitné chladiarenské zariadenie na kadávery. Odchyt mali vykonávať po vyškolení mestskí policajti, ktorých stanica je na pozemku, kde má byť aj karanténa.

Samospráva mestskej časti Juh sa o zámere dozvedela len deň pred prezentáciou primátora. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve miestni poslanci chceli vedieť podrobnosti o vytvorení dočasnej karanténnej stanice. Odpovedal im riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop. Predstavil postup prác a konštatoval, že reálny termín jej otvorenia je až koncom januára 2020. Miestni poslanci, ktorí sa dočasnej karanténe nebránia, prijali uznesenie, v ktorom požiadali primátora o predloženie projektovej dokumentácie stavby a požadujú aj verejné prerokovanie zámeru s občanmi mestskej časti Juh.

Už pri predstavovaní projektu dočasnej karantény bol skeptický mestský poslanec a veterinár Zdenko Lipták. Jej otvorenie 1. novembra spochybnil. „Mali sme vytypované viaceré lokality, o Jarmočnej ulici sme nekomunikovali. Určite sa však nepodarí stihnúť zrealizovať všetky úpravy. Ide o sklad, ktorý nie je presvetlený, teda tam chýba svetlo. Nehovoriac už o tom, že treba vyspádovať podlahu pod kotercami,“ vyrátal začiatkom októbra len niekoľko nutných úprav, aby mohla stanica fungovať.

Zo zákona sú obce povinné zabezpečovať odchyt túlavých zvierat na svojom území a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku. Zároveň zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku staníc a útulkov. Dozoruje to regionálna veterinárna a potravinová správa. Ak Košice túto službu nezabezpečia, hrozí im pokuta od 400 do 3 500 eur.