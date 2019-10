V kauze plastikovej turistiky obvinili dvoch lekárov

Kauza tzv. plastikovej turistiky prepukla začiatkom minulého roka náhodou, keď sa pacientka z Veľkej Británie začala sťažovať na výsledok skrášľovacieho zákroku. Samoplatcom zo zahraničia pobyty v Košiciach sprostredkúvala agentúra New Look Holiday zaregistrovaná na Britských Panenských ostrovoch, teda v daňovom raji. Pacientky, ktoré jej služby využili a vycestovali za skrášlením do Košíc, nemali platiť za výkony cez oficiálnu pokladnicu, ale formou priamych platieb na klinike. Zaplatiť pritom museli násobne vyššie sumy, ako boli uvedené v oficiálnom cenníku nemocnice. Tá nemala uzatvorenú zmluvu s agentúrou New Look Holiday.

Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku zamestnanci nemocnice MUDr. R. S. a MUDr. O. T. v rokoch 2016 a 2017 vykonali na pracovisku plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie viaceré rôzne výkony estetickej chirurgie pacientom prevažne z cudziny. Polícia zistila, že reálne uskutočnené výkony neboli dôsledne zaznamenané v zdravotnej dokumentácii alebo v nej boli uvedené fiktívne diagnózy, pokračoval Slivka s tým, že jednotlivé výkony tak neúčtovali v súlade s cenníkom. Medzi zrealizovanými výkonmi a skutočnou výškou platieb vznikol rozdiel viac ako 215-tisíc eur. Nemocnica chce náhradu škody uplatniť v súdnom konaní.

Poskytovaním platenej zdravotnej starostlivosti, ako aj iných plnení sa tak mali obohatiť, keďže prijaté finančné prostriedky neboli náležite účtované v prospech nemocnice, čím jej vznikla uvedená škoda, dodal Slivka.

Po prevalení kauzy nemocnica začala internú kontrolu, v rámci ktorej vykonala individuálne pohovory so zamestnancami kliniky plastickej chirurgie aj ďalších oddelení. Skontrolovala 380 chorobopisov pacientov samoplatcov, ktorí boli na klinike operovaní v rokoch 2016 a 2017. Vlani v apríli pre Pravdu hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková potvrdila, že až 229 z nich bolo zo zahraničia.

Vo veci vyšetrovateľ plánuje vypočuť viac ako 50 svedkov, trestnú vec dozoruje prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II.

V súvislosti s kauzou nemocnica prepustila dve osoby a pristúpila k pravidelnej kontrole operačného plánu. Estetické zákroky pre samoplatcov boli až do novembra minulého roka pozastavené. Odvtedy bolo na terajšom oddelení plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie vykonaných spolu 36 operácií samoplatcov, všetci pacienti boli Slováci, doplnila Vaněková.

Ako dodala, nariadenie kontroly operačného plánu stále platí, zoznam estetických výkonov samoplatcov kontroluje na týždennej báze vedenie univerzitnej nemocnice. Keďže po prepuknutí škandálu boli estetické operácie samoplatcov pozastavené až do novembra 2018, počet takýchto výkonov sa v porovnaní s rokmi 2016 a 2017 znížil. Do dnešného dňa ich od novembra bolo spolu 36.