Experti z univerzity posúdia most pri Krivošťanoch

„Fakulta začne tento štvrtok odoberať vzorky betónov pre vypracovanie správy k pevnosti betónu. Následne bude realizovať merania potrebné na vyhotovenie znaleckého posudku. Okrem toho Košický kraj v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach pracuje na odbornom stanovisku, ktoré má určiť zaťažiteľnosť mosta pri súčasnom poškodení. Cieľom tohto stanoviska je posúdenie, či je možné sprejazdniť most pre osobnú dopravu do 3,5 tony,“ informovala Anna Terezková, hovorkyňa košickej župy. Samospráva ešte tento týždeň ukončí výber zhotoviteľa, ktorý by mal do siedmich dní odstrániť spadnutý nosník.

V spolupráci s autobusovými dopravcami župa zabezpečila prímestskú dopravu pre obyvateľov dotknutých obcí. Spoj premáva z Michaloviec do Strážskeho, časti Krivošťaňy a späť a cestujúci potom prechádzajú peši cez most, odkiaľ nastupujú do druhého pristaveného autobusu. Autom je to pre miestnych zložitejšie, musia prejsť až 30-kilometrovú obchádzku.

Kraj plánuje najbližšie skontrolovať všetky mosty, na ktorých badať poškodenie. Monitorovať stav mostov by mali podľa Terezkovej aj drony. Mimoriadne preveria aj také, ktoré majú rovnaké stavebné riešenie ako most pri Krivošťanoch. Ten visí na prepäťových oceľových lanách, ktoré držia nosník.

„Pri tomto druhu mosta nie je možné priamo skontrolovať stav kovovej konštrukcie, ktorá sa nachádza priamo v betónovom nosníku. Takéto prípady sa stávajú, a pravdepodobne aj do budúcnosti sa stanú, kým budeme mať takýto druh mostov,“ konštatoval župan Rastislav Trnka. Dodal, že kraj má v správe zhruba 50 takýchto typov mostov.

V tomto roku schválilo krajské zastupiteľstvo financie na rekonštrukciu 23 mostov a do budúcoročného rozpočtu ráta s opravou ďalších 21 mostov.

Most cez Laborec bol postavený v roku 1963. Momentálne sa vyšetruje, prečo došlo k odtrhnutiu časti chodníka. Odborníci predpokladajú, že príčinou havárie nosníka pod chodníkom v dĺžke 21 metrov bol krehký lom lanovej výstuže vnútri nosníka, čo spôsobila pravdepodobne korózia. Posledná prehliadka mosta bola vykonaná 12. apríla tohto roka.