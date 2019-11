Spadnutý mostný nosník v Strážskom odstraňujú

Nosník, ktorý sa 14. októbra odlomil z mosta cez Laborec medzi mestom Strážske v okrese Michalovce a miestnou časťou Krivošťany, odstraňujú. Hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková potvrdila, že práce za viac než 25 000 eur by mali byť ukončené do štvrtku 7. novembra.

Video: Pozrite si, ako odstraňujú spadnutý mostný nosník v obci Strážske.

Vzorky betónu z mosta začala Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach odoberať vo štvrtok 31. októbra. Na základe ich analýz má škola pre KSK vypracovať znalecký posudok vrátane diagnostiky a statického posúdenia mosta.

Most je od zrútenia nosníka pre motorové vozidlá uzavretý, slúži len pre peších. Obchádzková trasa vedie cez Michalovce a je dlhá 30 kilometrov. KSK preto, ako uviedla Terezková, v spolupráci s autobusovými dopravcami zabezpečil pravidelnú prímestskú dopravu pre obyvateľov dotknutých obcí. „Dopravné spojenie premáva z Michaloviec do Strážskeho a späť cez obce Zbudza a Staré s prestupom na zastávke ‚Strážske, Krivošťany č. d. 382‘. Cestujúci prechádzajú peši cez most, odkiaľ nastupujú do druhého pristaveného autobusu, ktorý pokračuje na linke podľa cestovného poriadku,“ doplnila Terezková s tým, že prestup na uvedenej zastávke je zabezpečený pri všetkých spojoch.