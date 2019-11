Košice chcú ovládnuť vodárne, trvať to bude 45 rokov

Kritici primátora Jaroslava Polačeka mu počas rokovania vyčítali, že za zámerom zvyšovania majetkovej účasti vo vodárňach je jeho spor s terajším generálnym riaditeľom spoločnosti. Polaček však kontroval, že chce, aby mesto zhodnotilo svoj majetok. „Voda je dôležitou komoditou a investícia do nej je investíciou do budúcnosti,“ prízvukoval primátor.

Podľa odborného posudku, ktorý si dali vypracoval Košice, stojí akcia vodární 3,35 eura. Rentabilita však nedosahuje ani percento a vodárenská spoločnosť si vyžaduje vysoké investície. „Racionálne uvažujúci investor by nebol ochotný investovať do spoločnosti také vysoké finančné prostriedky, ktoré mu nedokáže spoločnosť zhodnotiť,“ konštatuje sa v posudku.

Túto vetu kritici počas stredajšieho zasadnutia zopakovali viackrát. "Máme teda my, poslanci, postupovať iracionálne?“ pýtali sa primátora. Ten odpovedal, že má obavy, že akcie vodární skúpi tretia strana. „Robíme to preto, aby sme chránili to najcennejšie, čo máme, a to je voda, a aby sa medzi rodinu akcionárov nedostávali súkromné spoločnosti, ktoré by mohli skupovať akcie,“ uviedol Polaček.

Mesto môže každoročne vyčleniť 150-tisíc eur na nákup akcií. Pri odsúhlasenej sume poslancami to znamená 44 776 kusov ročne, čo predstavuje získanie približne 0,63 percenta akcionárskych práv. V súčasnosti sú Košice najsilnejším akcionárom s 20,44-percentným podielom vo vodárňach. Aby získali majoritu, teda viac ako 50 percent, trvalo by to zhruba 45 rokov pri v súčasnosti schválenej ročnej sume.

Košická radnica sa pre tento krok rozhodla potom, čo na júnovom valnom zhromaždení akcionári vodární schválili uznesenie, podľa ktorého môže spoločnosť kúpiť najviac 150-tisíc vlastných akcií, maximálne za cenu 3,32 eura za jednu akciu. Keďže Košice nemajú zastúpenie v riadiacich orgánoch, nevedia, ako chce spoločnosť s kúpenými akciami narábať.

Vodárne do uzávierky nereagovali, no v minulosti sa vyjadrili, že akcie kupujú už vyše desať rokov. Oslovujú ich najmä malé obce so žiadosťami, aby firma odkúpila ich akcie, keďže správa je pre ne drahá a finančne neefektívna.