Kapry sa už chystajú na vianočný stôl

Video: Pozrite si, ako na rybníkoch pri obci Perín-Chym pri Košiciach chytajú ryby.

Na rybníkoch pri obci Perín-Chym pri Košiciach je v plnom prúde výlov vianočných kaprov. Práce nezastaví ani nepríjemné a daždivé počasie, chlapi sú po pás vode a riadne sa trápia so sieťou, v ktorej sa zachytili tisíce rýb. Porybný Matej Grentzer je spokojný s tohtoročnou sezónou a hoci ešte treba vyprázdniť druhý rybník, tohtoročný výsledok je podľa neho priaznivý a bude pravdepodobne vyšší, ako po minulé roky, keď vylovili aj viac ako 50 ton.

Chlapi so sieťou v rukách postupne vytvorili v rybníku polkruh a pomaly sa brodia v bahne k mólu, kde sú pripravené kade. Autor: Pravda, Robo Hakl

„Začali sme s výlovom koncom októbra, tento týždeň končíme v prvom rybníku a ešte týždeň budeme pokračovať na druhom rybníku. V minulosti sme niekedy začínali aj začiatkom októbra, no teploty sú čoraz vyššie, takže sa to posúva. No teraz je už najvyšší čas, pretože potom by prišli mrazy a už by sme sa do vody nedostali a ryby by v rybníkoch zostali,“ konštatoval Grentzer, ktorý má s rybným hospodárstvom na perínskych rybníkoch s rozlohou približne 110 hektárov dlhoročné skúsenosti. Počas dažďa je práca náročnejšia, pretože sa voda okysličí a ryby sa rozptýlia po celom rybníku.

Chlapi so sieťou v rukách postupne vytvorili v rybníku polkruh a pomaly sa brodia v bahne k mólu, kde sú pripravené kade. Vylovené ryby potom do nich vytriedia. Niektoré nechajú na ďalší chov, tie prezimujú v menšom rybníku. Väčšina však poputuje priamo na predaj do domácností.

Kapry nie sú jedinými rybami ktoré poputujú pred vianočnými sviatkami na trh z rybníkov pri Períne-Chyme. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Premiestňujeme ich do nádrží s veľkosťou asi 15 krát 20 metrov, ktoré nazývame sádky. V jednej je 100 až 120 metrákov kaprov. Tam zostanú až do času, keď sa začne ich predaj. Už sa nezakrmujú, ony samy už ani potravu veľmi neprijímajú. Trochu tak stratia na váhe, preto je lepšie, ak je výlov čo najneskoršie,“ podotkol Grentzer. Spokojný je s počtom aj kondíciou rýb, ktoré pravidelne kontrolujú veterinári, ale aj samotní rybári. Prví kvôli zisteniu zdravotného stavu, tí druhí, aby videli, ako ryby rastú. Na jar do rybníkov vypúšťali kapry vážiace zhruba pol kilogramu, teraz je ich váha okolo troch kilogramov a viac.

Grentzer predpokladá, že ceny by mali byť podobné ako vlani, teda od 3,50 do 4 eur za kilogram. „Aká však bude konečná cena na pultoch, si netrúfam odhadovať. My nie sme veľký hráč na trhu, ktorý by ich stanovil, no zásadné zmeny neočakávam,“ poznamenal porybný.

Kapry nie sú jedinými rybami ktoré poputujú pred vianočnými sviatkami na trh z rybníkov pri Períne-Chyme. „Spokojný som aj so šťukami, vylovili sme ich asi tonu, predávať budeme aj amury či tolstolobiky, nájdu sa aj sumce,“ prezradil Grentzer.

Výlov na týchto rybníkoch už takmer 20 rokov zabezpečujú väzni z košickej Šace a porybný si ich prácu nevie vynachváliť. „Mám s nimi dobré skúsenosti, veľakrát sú spoľahlivejší, ako brigádnici. Tento rok mám veľmi šikovnú partiu,“ pochválil zablatených mužov Grentzer, ktorý na Štedrý večer stavia na klasiku. „Sumec síce chutí lepšie, nemá kostičky, ja však zostávam stále pri kaprovi, je to tradícia,“ dodal porybný.