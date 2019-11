Spadnutá strecha vyhnala ľudí z bytov

Pre mužov okamžite zabezpečili stan, v ktorom mohli prespať. Autor: Robo Hakl, Pravda

Zo stredy na štvrtok sa prepadla časť strechy a naklonila sa aj časť múru, a tak ľudia museli utekať zo svojich bytov. Prevažne ide o matky s deťmi, mužov je pätnásť. Počas štvrtka i piatka na radnici zasadal krízový štáb, ktorý rieši akútne problémy, v meste je mimoriadna situácia.

„Mnohí ľudia odišli k svojim rodinám v meste alebo aj mimo mesta. Pre ženy a deti sme zabezpečili ubytovanie v komunitnom centre. Pre mužov sme okamžite zabezpečili stan, v ktorom mohli prespať. Zo štvrtka na piatok zostal prázdny, niektorí muži noc strávili vo svojich autách,“ vysvetlil Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta.

Osud domu závisí teraz od statika. „Ak nariadi kompletné zbúranie, budeme nútení to spraviť. Ak to nebude nutné a bude sa dať sprístupniť aspoň časť bytovky a niektoré byty budú obývateľné, tak sa tam ľudia nasťahujú. Budú si však musieť opraviť strechu sami. Všetky byty sú v súkromnom vlastníctve, teda mesto nemôže investovať do cudzieho majetku. Žijú tam navyše aj ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Krompachoch,“ podotkol viceprimátor. Dodal, že mesto nemá prostriedky na to, aby zabezpečilo ubytovanie v unimobunkách.

Ida Girgová žila v jednom byte spolu so siedmimi deťmi. Zobudila sa okolo druhej nadránom, keď počula praskanie. „Počujem, že strecha padá. Začala som kričať, zobrala deti, zavolala susedu a išli sme von. Máme len to, čo sme stihli zobrať a čo máme na sebe,“ povedala o osudnej chvíli. Tvrdí, že do štvrtka nadránom, keď sa strecha prepadla, nič nepočula a ani si nič predtým nevšimla. Aj keby mala možnosť vrátiť sa späť, nevie, ako by investovala do opráv bytu a strechy. „Žijem bez manžela, nemám peniaze, nech ich dá primátorka a my si to spravíme. Aspoň dosky a hranoly by stačili,“ verí v pomoc Girgová. Jej syn je už dospelý, a tak dostal ponuku spať v stane, radšej si zvolil nocľah v aute.

Nie je vylúčené, že oslabenie strechy mohli spôsobiť aj samotní obyvatelia. V spomenutej lokalite sú viaceré podobné bytové domy, no podľa viceprimátora nevykazujú také poškodenia, ako to je pri spomenutej nehnuteľnosti.

Samospráva sa okrem Červeného kríža či štátnych inštitúcií pokúšala spojiť aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, no bez úspechu. Telefón nedvíhal počas piatka ani redakcii denníka Pravda, ktorá sa ho chcela opýtať, akým spôsobom by mohol ľuďom v núdzi pomôcť jeho úrad.