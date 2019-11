Bývalý študent plánuje blokádu gymnázia

Eduard Žanony organizuje tichý protest od 16. do 18. decembra. „Tri dni budeme v tichosti blokovať vstup do priestorov gymnázia ľudskou reťazou každému – zamestnancom aj študentom. Ak sa škola verejne neospravedlní a nepotrestá zamestnancov, ktorí vyjadrili podporu vrahyni, tak pôjdeme ďalej,“ tvrdí. Pre Pravdu uviedol, že tichý protest s blokáciou je dôležitý, aby si škola uvedomila, že veľká časť verejnosti je ochotná postaviť sa proti ich rozhodnutiu.

VIDEO: Spomienka na 16-ročného študenta v žilinskom gymnáziu (vysielané 17. mája 2019).

„Dúfam, že si potom uvedomia, že každý čin má následky. Ak to nepochopia takto mierumilovne, tak možno budú počuť viac, keď sa uskutoční „tradičnejšia“ forma protestu,“ dodal. „Rovnako dáme každému možnosť vyjadriť sa pred všetkými, a najmä pred školou,“ doplnil s tým, že účasť odhaduje do 150 ľudí, čo už ohlásil aj mestu.

Za Juditu obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo v polovici mája na sídlisku Vlčince, sa škola zaručila, že ak by ju prepustili, dohliadne na jej riadne plnenie školských povinností. Rovnako tiež na to, aby sa dievčina nedopustila žiadnej protiprávnej činnosti. Podpísať sa pod to malo niekoľko učiteľov, čo pobúrilo matku zavraždeného chlapca. „Poprosím pedagógov, ktorí sa zaručili za obvinenú z vraždy môjho syna Tomáška, aby ma kontaktovali. Rada by som sa im pozrela do očí, prípadne im dala možnosť nahliadnuť do policajného spisu,“ napísala s bolesťou a sklamaním mama Andrea na sociálnej sieti.

Jana Zrníková, riaditeľka gymnázia, ktorého sa záležitosť týka, nám potvrdila, že o plánovanom proteste vedia. „Nevyjadríme sa k tomu, rovnako ani ku komentárom nášho bývalého študenta,“ povedala. Zdôraznila, že záruka sa týka len výchovy a vzdelávania, čo im ukladá školský zákon. „Judita je stále našou študentkou, pričom platí prezumpcia neviny,“ podotkla riaditeľka.

Škola na webovej stránke zverejnila stanovisko. V ňom sa hovorí, že v zmysle legislatívy má povinnosť poskytnúť súčinnosť pri riešení udalosti, podklady a dokumenty pre úradné účely týkajúce sa obidvoch ich žiakov. „Aj osoba obvinená zo závažného trestného činu, ak je študentom, má v súlade so školským zákonom právo na vzdelanie. Niektorí pedagógovia prevzali záruku za správanie obvinenej počas vzdelávacieho procesu, keďže môže byť individuálne vzdelávaná,“ píše sa v stanovisku.

Motív vraždy zatiaľ nie je známy. Judita nad smrťou kamaráta prejavila ľútosť, nepriznala sa a tvrdí, že nevie, čo sa stalo. Stíhaná je vo väzbe, jej obhajca sa dvakrát pokúšal neúspešne dostať ju na slobodu.