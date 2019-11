Pre alkohol prišiel o prácu učiteľa

Prišiel o funkciu riaditeľa a za školskú katedru sa Peter Fischer nepostaví dva roky. Bývalého riaditeľa ešte vlani prichytili policajti za volantom a namerali mu v dychu dve promile, obvinený bol z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Od sudkyne si dvakrát vypočul trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov, prokurátor sa v oboch prípadoch odvolal. Pred pár dňami krajský súd v Košiciach rozhodol, že k dvojročnému zákazu ešte previnilec musí zaplatiť 1 000 eur, inak poputuje na štyri mesiace do väzby. Rozsudok sa stal okamžite právoplatný.

Základná škola v Rudňanoch je momentálne bez riaditeľa, obec vyhlási výberové konanie. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Ide o úmyselný trestný čin, a tak stráca možnosť pôsobiť ako učiteľ až do uplynutia trestu,“ konštatoval advokát Roman Frnčo.

„Čakáme na doručenie rozsudku a s daným učiteľom rozviažeme pracovný pomer,“ reagoval starosta Rudnian Rastislav Neuvirth, ktorého teraz čaká povinnosť vyhlásiť konkurz na funkciu riaditeľa školy. „V najbližšej dobe sa rozhodneme o vyhlásení výberového konania. Máme na to lehotu pol roka, takže chceme dôkladne pripraviť podmienky pre uchádzačov,“ dodal Neuvirth.

Starosta do poslednej chvíle nechával Fischera na poste riaditeľa, aj keď bol stíhaný. „Počkáme na právoplatný rozsudok a potom rozhodneme. Ak bude právoplatne odsúdený, budeme postupovať v zmysle zákona,“ trval v minulosti na svojom starosta. Zdôvodňoval to aj tým, že komunikoval po incidente aj s radou školy. „Bolo zasadnutie, kedy sme to riešili. Z rady školy bolo podporné stanovisku smerom k dôvere a súhlasné stanovisko s doterajším postupom zriaďovateľa,“ dodal Neuvirth.

S tým nesúhlasil personál školy, ktorý to dal najavo na pojednávaní Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Aj podľa ministerstva školstva mal zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť riaditeľovi výkon pedagogickej činnosti, ak proti nemu bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu.

Až 11. októbra, teda viac ako po roku, odkedy sa riaditeľ školy previnil proti zákonu, došlo na škole k zmene a viesť ju začal zástupca. Fischerovi bol priznaný až do rozhodnutia súdu plat vo výške 50 percent. Starosta tak musel konať po tom, čo od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Podľa nej je učiteľ povinný oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu a zároveň je povinný oznámiť aj podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu. V druhom prípade má zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť výkon pracovnej činnosti takému zamestnancovi.

Riaditeľa zastavila na jednej z ulíc v Spišskej Novej Vsi policajná hliadka vlani v septembri. Šoféroval auto po tom, čo si dal podľa slov, ktoré uviedol v zápisnici, tri vodky. Namerali mu dve promile alkoholu. V superrýchlom konaní mu sudkyňa uložila trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. Riaditeľ svoje konanie oľutoval a uviedol vtedy, že si je vedomý toho, že príde o prácu, pretože stratil bezúhonnosť. K vine sa priznal a uznal ju a neodvolal sa.

V prípade druhého rozsudku sudkyňa potvrdila trest 24 mesiacov zákazu šoférovať všetky motorové vozidlá, jeho advokát sa vyjadril, že nemajú dôvod sa odvolávať, no urobil tak prokurátor. Až na košickom krajskom súde sa celá záležitosť uzavrela sprísnením trestu.