Vražda Tomáša zo Žiliny: Vyšetrovanie sa skončilo, obžalovať navrhli 16-ročnú Juditu

Prípad tak pomaly smeruje na súd, kde si na lavicu obžalovaných zasadne mladé dievča. O motíve, ktorý ju k činu mohol viesť, polícia neinformuje. Podľa našich informácií sa na mieste činu našlo veľké množstvo stôp, ktoré usvedčujú práve Juditu. "Vyšetrovatelia našli v byte množstvo krvi a stopy bosých nôh. Stopy patrili obvinenej,“ povedal pre Pravdu zdroj z prostredia blízkeho polícii.

Pitva preukázala, že chlapec bol bodnutý nožom až 47-krát. Bodnutia nezasiahli životne dôležité orgány, ale spôsobili silné krvácanie, na následky ktorého mladík zomrel. Pôvodne polícia pracovala s verziou, že vraždil neznámy človek – odpočtár. To bol totiž odkaz, ktorý Judita zanechala na tiesňovej linke po čine. Jej hlas znel racionálne a tvrdila, že odpočtár zranil nožom ju aj jej kamaráta.

"Žiadne iné stopy ako jej a obete sa v byte nenašli. Polícia si je istá, že na mieste činu žiadna ďalšia osoba nebola,“ doplnil náš zdroj. Podľa neho ležalo telo Tomáša na chodbe.

Vražedné nože mali byť dva a oba sa našli v komode, ktorá patrí Judite. "Zaistené boli viaceré nože kontaminované ľudskou DNA identifikovanou z krvi na nich,“ spresnila vedúca organizačného a personálneho oddelenia Krajskej prokuratúry v Žiline Andrea de Carlo.

Dievča sa momentálne nachádza vo väzenskej nemocnici v Trenčíne a zatiaľ využíva svoje právo nevypovedať.

Desivá vražda sa odohrala 16. mája. Ešte o 14. hodine zachytila jedna z kamier na sídlisku Juditu a Tomáša, ako v družnom rozhovore vchádzajú do bytového domu, kde žilo dievča s mamou. Žiadnu ďalšiu osobu kamery nezachytili, do domu sa dalo dostať iba po ohlásení, budova je oplotená. To, čo sa medzi kamarátmi a spolužiakmi odohralo, zostáva tajomstvom. Požitie alkoholu alebo drog vyšetrovanie u oboch vylúčilo. Viac svetla do prípadu by tak malo vniesť nastávajúce súdne konanie. Či bude prístupné aj médiám, je otázne. V prípadoch mladistvých páchateľov nie je neobvyklé, ak bude v procese navrhnuté vylúčenie verejnosti.