Pre množstvo popadaných stromov vyhlásili v Ždiari mimoriadnu situáciu

„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz.

Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš.

V obci zasahovali hasiči

„Boli tam hasiči z Vysokých Tatier, Kežmarku a dobrovoľníci zo Ždiaru, zasahovali približne od 19:00 do 2:45 dnešného rána,“ uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Hodinu po polnoci tam museli zasahovať aj pri čiastočne spadnutej streche na rodinnom dome v rovnakej obci.

Popadané stromy boli aj medzi obcami Vikartovce a Šuňava v Popradskom okrese, odstraňovali ich dobrovoľní hasiči z obce Vikartovce a Liptovská Teplička.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Popradský okres výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách, platiť má od stredy 13. novembra od 14:00 do 6:00 14. novembra. V polohách nad 1 300 metrov možno miestami očakávať vietor, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 110 až 130 km za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Výstraha 2. stupňa pred silným vetrom platí pre polohy nad 1 800 metrov od 16:00 stredy 13. novembra do polnoci 14. novembra. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Rovnako aj Horská záchranná služba upozorňuje, že v polohách nad 2 000 m n. m., predovšetkým na tienistých svahoch, môžu byť turistické chodníky v dôsledku nočných záporných teplôt pokryté námrazou alebo vrstvou ľadu. Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh.