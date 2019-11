Študentom je v škole zima, košická župa dá na opravu 870-tisíc eur

Študent priložil aj fotografiu triedy, kde sú staré a zničené okná. „V chladných triedach sa teplota väčšinou pohybuje okolo 19 stupňov. Na chodbách sa pohybuje okolo 14 stupňov. V takej zime je neľudské sedieť sedem hodín denne. Toho času dve spolužiačky skončili na pohotovosti so zápalom močových ciest, a to ešte nie sú vonku mínusové teploty,“ opísal podmienky nahnevaný študent.

V triedach sú staré okná, v roku 2020 košická župa na rekonštrukciu budovy vyčlení 870-tisíc eur. Autor: Facebook

„Dodávateľ tepla pravidelne monitoruje stav v škole. Máme nainštalované čipy, ktoré v prípade, ak je chladno, upozornia na tento problém,“ uviedol riaditeľ Országh. Podotkol, že veľakrát sa stane, že študenti počas prestávky otvoria okná, aby prevetrali miestnosť a zároveň nechajú otvorené dvere do triedy. „Vznikne prievan a miestnosť sa ochladí. Veľakrát zatváram osobne tieto okná alebo dvere,“ dodal.

Riaditeľ akadémie si je vedomý, že škola potrebuje vymeniť okná, a čaká na ich rekonštrukciu. „Komunikujeme o tom so zriaďovateľom, máme prísľub na rekonštrukciu. Žiaľ, stav nielen našej školy je taký, aký je, a nedá sa zrekonštruovať všetky nehnuteľnosti naraz,“ uvedomuje si obmedzené finančné prostriedky župy Országh.

Košická župa v roku 2019 neevidovala žiadnu žiadosť školy o opravy a rekonštrukcie. „V auguste 2019 prišiel na odbor školstva podnet na zlý technický stav budovy a neadekvátne podmienky v učebniach. Odbor školstva následne kontaktoval riaditeľa školy a začal nevyhovujúci stav riešiť. Nakoľko investície na opravy a rekonštrukcie už boli v tom čase alokované do iných škôl, kde sme evidovali žiadosti o opravy, po rozhovore s riaditeľom školy sme požiadavky na rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu okien a zateplenie fasády na budove školy zapracovali do návrhu rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2020. Návrh rozpočtu bude schvaľovať zastupiteľstvo na zasadnutí v decembri 2019,“ informovala Andrea Štefanová z komunikačného oddelenia župy.

Kraj však zaznamenal sťažnosti niektorých riaditeľov stredných škôl, ktorí žiadali od poskytovateľa energetických služieb zvýšenie teploty. Zriaďovateľ rokuje s poskytovateľom služieb, a ten situáciu rieši. Najväčší problém bol po jesenných prázdninách, keď bol pomalý nábeh na vykurovanie.

Teploty v učebniach by sa podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež mali pohybovať v rozmedzí od 20 do 24 stupňov, na chodbách a toaletách by to malo najmenej 15 stupňov. Rodičia alebo zamestnanci školy v prípade nedodržania podmienok môžu svoj podnet adresovať zriaďovateľovi alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.