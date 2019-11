Pri dopravných nehodách na východe Slovenska prišli o život vodič a chodec

Po zrážke s autom zahynul v sobotu večer 59-ročný chodec, ktorý sa po obchvate mesta Trebišov pohyboval bez akéhokoľvek reflexného prvku na oblečení. Na križovatke ciest I/79 a III/3676 do neho osobným vozidlom značky Fiat Punto krátko po 18.00 h narazil 61-ročný vodič, smerujúci od obce Nový Ruskov na Veľaty. Informovala o tom polícia.

„Chodec z okresu Trebišov po zrážke s vozidlom utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, aj napriek snahe záchranárov na mieste dopravnej nehody podľahol. Policajti dokumentujúci túto tragickú dopravnú nehodu podrobili vodiča vozidla dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. To, či bol pod vplyvom alkoholu nebohý chodec, bude zisťované pri pitve.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Vodič auta po nehode v Michalovciach podľahol zraneniam

K vážnej dopravnej nehode, na následky ktorej zomrel 35-ročný vodič, došlo v sobotu krátko pred polnocou na Močarianskej ulici v Michalovciach. Vodič s vozidlom značky Škoda Fabia v ľavotočivej zákrute podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky.

Auto narazilo do obrubníka, v dôsledku čoho sa niekoľkokrát pretočilo cez strechu, narazilo do stromu a potom dopadlo na zem. „Počas toho, ako vozidlo rotovalo, vodiča vymrštilo z vozidla a po dopade ostal zakliesnený pod vozidlom. Vodič bol bezprostredne po dopravnej nehode prevezený do nemocnice, avšak zranenia, ktoré utrpel, boli také vážne, že o 2.00 h svoj boj o život prehral,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Počas nariadenej pitvy sa bude skúmať, či nebohý vodič z okresu Michalovce požil pred jazdou alkoholické nápoje, prípadne iné návykové látky.

Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, presná príčina dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania.